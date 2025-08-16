Milan-Kean, le parole di Leao fanno sognare i tifosi: cosa c’è di vero sulla trattativa

Dopo le parole in live di Rafael Leao, tutti i tifosi del Milan hanno iniziato seriamente a sognare il colpo Moise Kean. L’affare può diventare realtà?

Ufficializzati gli ultimi colpi di mercato in difesa, ora per il Milan quasi tutta l’attenzione è rivolta sull’attacco. Nei prossimi giorni i rossoneri saranno chiamati ad accelerare per il nuovo centravanti da affiancare a Santi Gimenez. Il nome in cima alla lista della dirigenza sembra essere Rasmus Hojlund, che non ha chiuso ad un suo ritorno in Italia nonostante le iniziai titubanze.

Seppur quello del danese del Manchester United sia un profilo che non dispiace al popolo rossonero, nelle ultime ore c’è un attaccante che tutti i tifosi bramano: Moise Kean. Durante una live su Twitch, Rafael Leao, grande amico dell’azzurro, ha accesso la speranza tra i tifosi del Milan: “Insieme in campo faremmo paura, ci mangeremmo tutti“. Il clamoroso colpo di mercato è davvero possibile?

Kean al Milan, Moretto smentisce tutto: “Non ci risultano contatti”

Nel suo ultimo video su Youtube, l’esperto di mercato Matteo Moretto è uscito allo scoperto sul possibile interesse del Milan per Kean. Le sue parole, però, non hanno fatto molto contenti i tifosi. Secondo Moretto, infatti, al momento quello di Kean non è un profilo preso in considerazione:

Milan su Kean? Ad oggi non ci risultano contatti. Per il momento non ci sono possibilità.

Smentita categorica di Moretto che ha chiuso le porte, almeno per il momento, per un approdo al Milan di Moise Kean. Nell’ultima stagione, l’attaccante della Fiorentina è stato tra i giocatori più devastanti dell’intero campionato e in rossonero incontrerebbe di nuovo Max Allegri, allenatore che lo ha fatto debuttare tra i grandi. Non è difficile ipotizzare, però, che le alte richieste della Fiorentina rendano quasi impossibile l’affare.

Attacco Milan, in pole position c’è Hojlund: il danese apre ad una condizione

Gli ultimi giorni hanno registrato la tanto attesa apertura di Hojlund ad un trasferimento al Milan, ma ad una condizione ben precisa. Come sottolineato da Moretto, infatti, il danese apre ad un arrivo in rossonero solo a titolo definitivo. Al momento il Milan sta spingendo per un prestito con diritto di riscatto, con il Manchester United che non disdegna la formula.

Per sbloccare definitivamente l’affare sarà, dunque, importante trovare un punto d’incontro con Hojlund. O l’ex Atalanta accetterà il trasferimento temporaneo o il Milan lo acquisterà a titolo definitivo. In caso contrario la fumata bianca non arriverà.