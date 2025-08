Milan, la cessione ora è ad un passo: tutto fatto, Cardinale può sorridere

Si sblocca il mercato rossonero in uscita, buone notizie per il presidente Cardinale

Nella lunga e calda estate milanese, il d.s. Tare sta lavorando su più fronti. In primis sulle entrate dove ha già piazzato tre colpi ovvero Ricci, Modrić ed Estupiñan.

Non va dimenticato l’ottimo lavoro del dirigente albanese in uscita, riuscendo a portare nelle casse rossonere un budget notevole, in particolare grazie ai trasferimenti di Reijnders al Manchester City e Theo Hernandez all’Al-Hilal. L’ultimo in ordine cronologico a lasciare Milano è stato Pobega in direzione Bologna, ma non è finita qui.

Morata-Galatasaray : vicina la conclusione del prestito

Tra i giocatori fuori dai piani del Diavolo ci sarebbe anche Alvaro Morata, finito nel mirino del Como. Al momento lo spagnolo è in prestito fino a gennaio al Galatasaray, ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe raggiunto l’accordo con i turchi per l’interruzione anticipata del prestito.

Situazione che favorirebbe la squadra di Fabregas alla ricerca di un attaccante, infatti i lariani sono pronti ad acquistare il 32enne per circa 10 milioni di euro, Dunque ennesima avventura in Serie A per il classe ‘92.

A Como, l’ex Juventus vorrebbe lasciare il segno, ciò che non ha fatto in rossonero la scorsa stagione, con solo 25 presenze e 6 gol. Nonostante la breve parentesi a San Siro, il centravanti originario di Madrid è riuscito comunque a portare a casa un trofeo ovvero la Supercoppa Italiana, vinta 3-2 con l’Inter il 6 gennaio 2025. A Istanbul però, il numero 77 ha migliorato il proprio score realizzativo visto in Lombardia con 7 reti in 16 apparizioni.