Milan, la sentenza che spiazza tutti: e c’è una stoccata a Theo Hernandez

Arriva un giudizio chiaro sulle ultime mosse compiute dal Milan sul mercato e sul versante della programmazione: le dichiarazioni sono nettissime

Dopo una preparazione pre-stagionale intensa e ricca di cambiamenti, il nuovo Milan di Massimiliano Allegri farà il proprio esordio in gara ufficiale accogliendo il Bari in occasione del match valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

I rossoneri hanno vissuto un’estate vivace, caratterizzata dall’arrivo del nuovo allenatore e prima ancora di Igli Tare nelle vesti di direttore sportivo. Anche sul fronte mercato ci sono state parecchie novità: la gara di questa sera consentirà allo staff tecnico e alla dirigenza di avere un primo riscontro su quanto messo in pratica fino a questo momento, per poi valutare al meglio le future mosse.

Grandi cambiamenti in casa Milan: c’è voglia di riscatto immediato

Messa in archivio una stagione piuttosto complessa, caratterizzata da molteplici scelte sbagliate e terminata con l’esclusione dalle competizioni europee, il Milan è chiamato a risollevare la testa e a tornare a marciare con la grinta giusta.

Le prime scelte del tandem Tare-Allegri sono state nettamente in contrapposizione con il passato e hanno portato alcuni punti fissi delle passate stagioni a non trovarsi più al centro del progetto. Ed ecco che Theo Hernandez, super protagonista in rossonero per ben sei stagioni, ha dovuto salutare il Diavolo accettando la corte dell’Al Hilal. Oltre al francese, hanno detto addio alla casacca rossonera Malick Thiaw, passato al Newcastle, e presto lasceranno anche Adli e Bennacer. La cessione dolorosa di Tijjani Reijnders, trasferitosi al Manchester City, ha foraggiato le casse del club concedendo di spendere ulteriormente per puntellare la rosa. Gli ultimi giorni di mercato serviranno per consegnare la rosa definitiva ad Allegri, nella speranza che le mosse trovino il giusto riscontro.

L’ex rossonero nettissimo sul Milan: anche Theo coinvolto nel discorso

Per chi osserva da fuori, presto arriverà il momento in cui si potranno toccare con mano le mosse compiute dal Milan fino a questo punto. In attesa dell’esordio ufficiale della squadra nella stagione 2025/26, ha parlato una vecchia conoscenza del Diavolo.

Intervistato da gazzetta.it, Roberto Donadoni ha detto la sua su quello che il mercato ha lasciato a questo Milan: “Da Jashari a Estupinan e De Winter, il Milan ha scelto profili interessanti, che però devono confermarsi ad altissimo livello. Per me hanno tutti la qualità per fare il salto. Hojlund? Se il Milan lo ha scelto è perché sarà convinto possa essere messo in condizione di esprimere le sue qualità. Non dimenticherei però Gimenez, che mi sembra già partito con la testa giusta“.

Donadoni ha poi proseguito dando la sua opinione sulla scelta della dirigenza di puntare su un profilo come Massimiliano Allegri: “La sua storia parla da sola. In più, Allegri conosce già Milanello e tutto il contesto attorno al Milan. Di certo la tenuta difensiva è stata una delle problematiche della scorsa stagione, ma nessuno è più qualificato di Allegri quando si parla di difesa“.

Un ultimo riferimento da parte di Donadoni infine sui calciatori che hanno lasciato il Milan nel corso di quest’estate: “Theo Hernandez per anni è stato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Però, non è detto che un gran giocatore sia sempre funzionale o positivo per lo spogliatoio. Il Milan deve ripartire innanzitutto dalla forza del gruppo. E allora chissà che perdere un terzino di qualità come Theo non faccia in realtà bene alla squadra per altri motivi“.