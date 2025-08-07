Milan: l’infortunio cambia il mercato, via libera allo scambio

Brutte notizie per quanto riguarda un tecnico. L’infortunio si è rivelato più grave del previsto e si potrebbe ragionare su uno scambio

Il calciomercato del Milan è in continuo divenire e ci potrebbero essere delle novità molto importanti magari già a partire dalle prossime settimane. L’infortunio si è rivelato più grave del previsto e a questo punto non è da escludere un intervento sul calciomercato per andare a rinforzare quel reparto.

Secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra, il difensore ha rimediato una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio ed è già stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre il danno. Un problema non sicuramente di poco conto considerando che il giocatore è stato uno dei punti di riferimento del Chelsea. A questo punto un intervento sul calciomercato è possibile e attenzione ad uno scambio con il Milan per rinforzare il reparto arretrato. Ad oggi è una ipotesi che dovrà essere verificata nel corso del tempo.

Calciomercato Milan: scambio con il Chelsea, i dettagli

Il calciomercato del Chelsea può cambiare dopo questo infortunio. Levi Colwill resterà ai box per diverso tempo e Maresca sarebbe intenzionato alla società di andare a prendere un calciatore per sostituire il 22enne. Al momento non si ha un nome ben preciso, ma un tentativo per provare ad acquistare in prestito Tomori non è da escludere. L’inglese conosce molto bene il campionato e per i rossoneri non è incedibile.

A questo punto non possiamo escludere uno scambio fra Milan e Chelsea con Tomori in direzione Londra e magari Badiashile alla corte di Allegri. Il difensore francese non rientra nei piani degli inglesi e l’infortunio non dovrebbe cambiare la strategia. I rossoneri lo seguono da tempo e quindi rappresenta una possibilità da tenere in considerazione nel corso delle prossime settimane. Molto dipenderà comunque dalla volontà dei Blues.

Il Chelsea ha diversi difensori centrali in uscita. Bisognerà capire se l’infortunio di Colwill porterà ad una modifica della strategia. In caso di una risposta negativa, il club inglese potrebbe ragionare sulla possibilità di andare a prendere magari lo stesso Tomori mettendo sul piatto uno scambio anche di prestiti con Badiashile.

Mercato Milan: Badiashile resta un obiettivo

Per il Milan Badiashile è un obiettivo a prescindere dalla volontà del Chelsea di andare a prendere Tomori. Naturalmente l’eventuale sondaggio dei Blues per il centrale inglese potrebbe aprire le porte ad uno scambio magari secco fra le due squadre per rendere complete le proprie difese.

Ad oggi si tratta di una semplice ipotesi. Non si hanno delle certezze e molto dipenderà anche da come si muoverà il Chelsea dopo il grave infortunio di Colwill sul calciomercato.