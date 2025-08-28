Milan: lo vuole Allegri, 20 mln per beffare la Juve

L’infortunio di Jashari apre il Milan a fare dei ragionamenti importanti sul calciomercato. Possibile una operazione in Portogallo

Ore di riflessione in casa Milan dopo l’infortunio di Jashari. Il centrocampista ha rimediato una frattura composta del perone e questo lo terrà fuori fino a novembre. Non sicuramente una buona notizia e bisognerà ragionare su come muoversi. L’idea sarebbe quella di trattenere Musah e andare a prendere un calciatore come Rabiot. Ma attenzione naturalmente a cosa potrà succedere nel corso dei prossimi giorni e se potrebbe arrivare qualche occasione.

Secondo le ultime informazioni, il Milan starebbe seguendo da vicino un vecchio obiettivo della Juventus. Serviranno 20 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza in questi ultimi giorni di calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel corso delle prossime ore. Si tratta di una pista da seguire con attenzione vista la necessità di andare e prendere un centrocampista.

Calciomercato Milan: nuova idea per il centrocampo, i dettagli

Il nome di Florentino Luis è da tenere in considerazione per il Milan. Il centrocampista portoghese aspetta di capire se riuscirà a lasciare il Benfica nel corso di questi ultimi giorni di calciomercato. Una pista da attenzionare nel corso di questa parte finale della sessione visto che Allegri è pronto ad accogliere il portoghese in caso di un no di Rabiot. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà in futuro.

Mercato Milan: Florentino Luis resta un obiettivo

Il profilo di Florentino Luis è sicuramente un nome da tenere in considerazione visto che piace davvero tanto ad Allegri. Bisognerà capire nel corso di questa parte finale di calciomercato se si potrà arrivare alla fumata bianca.