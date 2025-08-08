Milan, l’occasione è ghiotta: il Chelsea apre al trasferimento

Milan, il Chelsea apre alla cessione di Nicolas Jackson

Si presenta una grossa occasione di mercato per il Milan: il Chelsea ha aperto al trasferimento del proprio top player.

Il Milan è molto attivo sul mercato, sia in entrata che in uscita. Il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, non sta lasciando nulla al caso, valutando ogni tipo di opportunità. Molte di queste arrivano dalla Premier League. Dopo aver definito il colpo Jashari, il Diavolo ha ora concentrato le proprie attenzioni sull’obiettivo attaccante. Non c’è solo Rasmus Højlund tra gli obiettivi: in Inghilterra ci sarebbe un altro bomber a fare gola al Milan.

L’occasione è invitante: il Chelsea apre all’addio

Nel mirino del Milan non c’è solo Rasmus Højlund. Secondo riportato da Sky Sport UK, il Milan starebbe tenendo le antenne dritte anche per Nicolas Jackson. Dopo gli arrivi di Liam Delap e Joao Pedro, il centravanti classe 2001 non sarebbe più considerato incedibile dagli Blues.

Milan, il Chelsea apre al trasferimento di Nicolas Jackson

Di fronte ad un’offerta congrua al valore del giocatore, il Chelsea non avrebbe alcun problema a dare il benservito all’attaccante senegalese. Il costo del bomber dell’ex Villarreal si aggira intorno ai 50/55 milioni di euro. Il Milan non sarebbe l’unica squadra di Serie A interessata a Nicolas Jackson. Oltre ai rossoneri, sul centravanti del Chelsea si sarebbero posati anche gli occhi della Juventus. Fuori dalla Serie A, invece, il calciatore africano è seguito con interesse da Bayern Monaco e Newcastle United.

