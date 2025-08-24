Milan, Moncada è in Spagna: chiude per un altro bomber nigeriano

Vola in Spagna Moncada e lo fa dopo quanto è successo al Milan, nell’affare ormai sfumato definitivamente per Victor Boniface.

L’attaccante nigeriano non sarà un giocatore del Milan, nella decisione presa dalla società milanista nel rinunciare a Victor Boniface. Ma è in un altro nigeriano che potrebbe vedere comunque il suo colpo in attacco.

Da un calciatore della Nigeria ad un altro, con la presenza allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan dove si assisterà a Siviglia-Getafe, gara nella quale gioca pure Dodi Lukebakio, vecchio pallino del Milan che rientra ancora nei radar dei rossoneri. La presenza del dt dei rossoneri a Siviglia, apre scenari interessanti. E uno tra questi, è per il possibile arrivo di un altro bomber dalla Nigeria, come hanno fatto sapere da El Chiringuito, che ha informato dell’arrivo in Spagna proprio di Moncada che può chiudere per un altro acquisto dopo il “no” per Boniface.

Moncada va in Spagna: potrebbe tornare con un accordo dalla Spagna

Come hanno fatto sapere dalla stessa fonte, è da sottolineare la presenza di Moncada a Siviglia dopo la sconfitta in Milan-Cremonese da parte dei rossoneri. Il dt del club milanista, Geoffrey Moncada vola quindi in Spagna, magari proprio per sistemare le ultime cose che mancano per la rosa del Milan.

Potrebbe passare dalla Liga e precisamente da Siviglia il futuro del Milan. Per la sfida contro il Getafe sarà presente sugli spalti il direttore tecnico del Milan che avrà modo, da vicino, di poter avanzare colloqui non solo per Dodi Lukebakio.

A sorpresa, il Milan, potrebbe tornare sulle tracce di Kelechi Iheanacho. L’ex Leicester è un calciatore che in questo momento risulta fuori rosa al Siviglia. Approfittando della situazione da separato in casa, Moncada potrebbe aver scelto di volare a Siviglia per capire se sarà possibile vederlo tornare in Italia con in mano un accordo o meno per il proprio nuovo attaccante.

Le cifre del colpo in attacco dal Siviglia

In questo momento il valore di calciomercato per Kelechi Iheanachoè ridotto al minimo. Questo, a causa di una scadenza di contratto senza rinnovo tra praticamente un anno al Siviglia, oltre al fatto che si è registrata una parabola discendente della carriera per il classe ’96.

Al contrario di quella che era la situazione su di lui quando ancora giocava per il Leicester, Kelechi Iheanacho ha un valore diverso e ha voglia di tornare ad alti livelli. Può farlo al Milan, se i rossoneri dovessero decidere di investire subito i 5 milioni di euro che chiedono da Siviglia. Quella che si è presentata sul nigeriano è un’occasione che il Milan potrebbe scegliere di sfruttare al volo e attenzione poi va riposta anche ad un eventuale terzo attaccante.