Milan, Morata a muso duro contro il Galatasaray: messaggio d’addio al veleno

Scoppia il caos attorno ad Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo ha salutato il Galatasaray con un messaggio tutt’altro che commovente.

Assieme alle cessioni di Malick Thiaw, Filippo Terracciano e Warren Bondo, il Milan si appresta a salutare anche Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è pronto a trasferirsi al Como a titolo definitivo per 12 milioni di euro. Per rendere possibile il trasferimento, il Milan ha pagato inoltre 5 milioni di euro al Galatasaray per chiudere il prestito in anticipo.

Proprio il Galatasaray, in questi ultimi minuti, è finito nel mirino di Morata. Il rossonero ha pubblicato sui suoi social un lungo messaggio d’addio dove saluta tutti i tifosi turchi. Oltre ai saluti, non mancano però anche delle parole al veleno nei confronti della società.

Morata durissimo con il Galatasaray: “Impegni non rispettati”

In attesa del comunicato ufficiale da parte del Como, Morata ha condiviso su Instagram un lungo post d’addio dove si congeda definitivamente dal Galatasaray. L’ex Atletico Madrid ha speso delle parole al miele per i tifosi, che non gli hanno mai fatto mancare il loro supporto. Lo stesso non si può, però, dire per la società, con la quale c’è stato più di un dissapore:

Ci sono stati momenti in cui la parola data e il rispetto dei valori fondamentali non sono stati rispettati. Fino all’ultimo, gli impegni presi non sono stati rispettati, al punto che non mi è rimasta altra scelta che rinunciare a parte del mio stipendio e ad altri diritti contrattuali che avevo già guadagnato con il mio lavoro. Non riconoscere e compensare ciò che è stato guadagnato è, per me, inaccettabile.

Dichiarazioni molto dure da parte di Morata, che lamenta il mancato adempimento del Galatasaray ad alcuni accordi contrattuali. Dopo la vicenda Osimhen, il club turco torna dunque al centro delle polemiche e stavolta ad aizzare il polverone è direttamente un ex tesserato.