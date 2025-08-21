Milan: Musah finanzia il mediano, arriva dal Barcellona

A centrocampo non si esclude la possibilità di una nuova operazione. E la cessione dell’americano potrebbe facilitare l’arrivo di un nuovo mediano

È un Milan che deve ancora chiudere diverse pedine prima di ritenere la rosa completa. L’attenzione in questo momento è rivolta principalmente alla difesa e all’attacco dove c’è da puntellare la squadra anche senza uscite. Il centrocampo, ad oggi, non rappresenta una priorità. Il reparto è completo senza considerare Bennacer e Adli anche se resta da valutare la situazione Musah. Allegri non lo considera imprescindibile, ma neanche fuori dal progetto.

L’Atalanta, però, non molla e insiste per chiudere l’operazione con il Milan. La distanza fra le parti è minima e questo potrebbe consentire di facilitare la chiusura della trattativa. Una partenza che costringerà ai rossoneri di intervenire sul calciomercato per rendere ancora più completo il reparto e attenzione ad una operazione in casa Barcellona. Il giocatore non rientra nei piani dei blaugrana e la cessione di Musah è destinato a finanziare il nuovo arrivo.

Calciomercato Milan: possibile colpo a centrocampo, affare da 30 mln

La valutazione di Musah si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Il Milan potrebbe accettare anche una offerta di 25 più cinque di bonus per dare il via libera definitivo alla cessione dell’americano. Un addio che porterebbe nelle casse di via Aldo Rossi un tesoretto importante da spendere per andare a prendere un nuovo centrocampista. La pista Rabiot sembra essersi raffreddata visto che l’ingaggio del francese resta importante.

Attenzione alla pista Marc Casadó. Il Barcellona ha diversi problemi economici e il centrocampista classe 2003 è uno dei giocatori destinati ad essere sacrificati per tesserare nuovi acquisti e non solo. La sua valutazione è di 30 milioni. Una cifra non elevata e che il Milan potrebbe spendere in queste ultime settimane di calciomercato grazie alla cessione di Musah. E vedremo come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni.

Casadó è uno dei talenti spagnoli che ha bisogno di rilanciarsi dopo un anno non facile e il Milan per lui potrebbe rappresentare una soluzione importante per dimostrare la propria qualità. Una opportunità di calciomercato da tenere in considerazione soprattutto se Musah dovesse lasciare il club meneghino nel corso dei prossimi giorni.

Mercato Milan: Casadó nuova idea per il centrocampo?

Il Milan continua ad essere assoluto protagonista sul calciomercato. L’arrivo di Boniface conferma la volontà di alzare ancora di più il livello della rosa. Ora per Tare arriva forse il compito più difficile: andare a puntellare i reparti per consentire ad Allegri di avere una panchina lunga in una stagione fondamentale per rilanciarsi.

E a centrocampo, in caso di partenza di Musah, il Milan potrebbe decidere di andare a sondare il terreno per Casadó, in uscita dal Barcellona e voglioso di rilanciarsi dopo un periodo non facile vista la poca continuità trovata con il club blaugrana nell’ultima stagione.