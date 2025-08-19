Milan: Musah saluta, affare low cost per il sostituto

Il calciomercato dei rossoneri potrebbe cambiare nel corso delle prossime settimane. E il club meneghino potrebbe chiudere una operazione a sorpresa

Il Milan potrebbe cambiare molto a centrocampo rispetto alle ultime uscite. La decisione del Marsiglia di mettere Rabiot fuori rosa ha portato il club meneghino a valutare la possibilità di dire addio a Fofana in questo calciomercato. La sua cessione dovrebbe consentire di guadagnare quel tesoretto utile a prendere il transalpino visto che la valutazione si aggira intorno ai 15 milioni. Ma non è da escludere una seconda operazione durante questi ultimi giorni di calciomercato visto che Bennacer, Adli e Musah non rientrano nei piani.

Stando alle indiscrezioni di fichajes.net, il Valencia starebbe ragionando sulla possibilità di cedere un centrocampista anche ad un prezzo basso per mettere in ordine i conti. E il Milan potrebbe approfittare di questa situazione per completare il reparto senza spendere una cifra spropositata. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi di calciomercato e vedremo cosa succederà.

Calciomercato Milan: Musah verso l’addio, chi arriva al suo posto

Il futuro di Musah è destinato ad essere lontano dai colori rossoneri. Il Milan sembra puntare su profili differenti all’americano e per questo motivo si starebbero valutando profili vogliosi di rilancio e a prezzo non proprio elevato. E dal Valencia potrebbe arrivare un’occasione molto importante per completare il reparto della mediana.

Secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, il Valencia è disposto a cedere André Almeida per una cifra intorno ai 10 milioni di euro in questo calciomercato. Il classe 2000 non arriva sicuramente da una stagione positiva, ma le qualità non sono assolutamente in discussione e quindi il Milan un tentativo lo potrebbe fare per andare a completare il reparto. I rischi degli infortuni sono dietro l’angolo e quindi Allegri sembra spingere per un calciatore in più rispetto alla normalità.

Per il momento non c’è una trattativa in corso. Il Milan ha altre priorità e nel corso delle prossime settimane valuterà con attenzione anche la pista Almeida. Il centrocampista del Valencia lascerà il club spagnolo nel corso di questo calciomercato e i rossoneri potrebbero rappresentare la giusta soluzione.

Mercato Milan: Almeida obiettivo per il centrocampo?

Il Milan potrebbe prendere un nuovo centrocampista oltre Rabiot e il nome di Almeida è da tenere in considerazione visto che parliamo di un profilo ancora giovane e assolutamente low cost. Per il momento, comunque, non si hanno certezze e bisognerà attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere.

Di certo il Milan si sta muovendo con attenzione nel corso di questo calciomercato per capire meglio i profili giusti da dare al proprio tecnico e il nome di Almeida è da tenere in considerazione. Vedremo come si svilupperà la situazione nelle prossime settimane e come si muoveranno i rossoneri.