Milan: Napoli beffato, Tare prende il ‘nuovo’ Leao

Con Okafor ormai al Leeds e Leao infortunato, i rossoneri potrebbero accelerare per un rinforzo a sinistra e c’è un nome che piace tanto a Tare

Il Milan deve accelerare sul calciomercato. L’addio di Okafor e l’infortunio di Leao costringono i rossoneri a lavorare per cercare di dare ad Allegri un rinforzo a sinistra di qualità. Al momento si è in una fase di valutazione e bisognerà attendere i prossimi giorni per capire su chi il club rossonero punterà. Ma c’è un nome che nel corso delle prossime settimane potrebbe diventare un obiettivo concreto della dirigenza di via Aldo Rossi per rinforzare la rosa.

A sinistra serve un giocatore molto simile a Leao. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non si hanno dei contatti diretti. Ma si potrebbe comunque fare un tentativo per capire se questo affare si potrà concludere oppure andare su obiettivi differenti. Il calciatore piace molto al Milan e si tratta di una operazione di calciomercato da seguire con attenzione nel corso delle prossime settimane.

Calciomercato Milan: blitz in Germania, Napoli beffato

Il Milan deve prendere un esterno a sinistra e potrebbe decidere di puntare su un profilo davvero interessante e di prospettiva. Il calciatore è stato già sondato da diverse squadre italiane (Napoli su tutte ndr), ma per il momento nessuna ha affondato il colpo. Una situazione che sembra rappresentare una sorta di via libera per il club di via Aldo Rossi. La partenza di Okafor costringe Tare ad accelerare per andare a prendere un calciatore molto simile a Leao.

Il nome in questione è quello di Nusa. Il classe 2005 è pronto a lasciare il Lipsia per iniziare una avventura importante in questo calciomercato e difficilmente dirà no ad una proposta del Milan. Per adesso i rossoneri non hanno affondato il colpo visto che si puntava su Okafor. Ora con la sua partenza, il nome del norvegese è da tenere i considerazione.

Nusa ha caratteristiche molto simili rispetto a quelle di Leao e potrebbe essere il nome giusto in questo calciomercato. Per il momento non ci sono contatti diretti con il Lipsia, ma presto i rossoneri sonderanno il terreno per capire la fattibilità dell’operazione. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro.

Mercato Milan: Nusa l’erede di Okafor?

Il nome di Nusa è da tenere sicuramente in considerazione per il Milan soprattutto dopo l’addio di Okafor. Per adesso non si hanno delle certezze sul fatto che i rossoneri punteranno su di lui in questo calciomercato. Di certo resta un profilo che il club di via Aldo Rossi vuole valutare per rinforzare la rosa.

Le caratteristiche di Nusa sono molto simili a quelle di Leao e sarebbe quindi una operazione che guarderebbe anche al futuro in caso di addio del portoghese. Per il momento comunque siamo nel campo delle ipotesi e vedremo se l’operazione si potrà sviluppare oppure si andrà su altri obiettivi.