Milan news, nuova pretendente per Bennacer: può restare in Serie A

Il futuro di Bennacer potrebbe non essere lontano dalla Serie A: spunta una nuova pretendente a sorpresa per il centrocampista in uscita dal Milan

A pochi giorni dal termine della sessione estiva di calciomercato, la situazione legata ad Ismael Bennacer al Milan non ha ancora trovato una conclusione definitiva.

Il calciatore, rientrato a Milano dopo il prestito semestrale al Marsiglia, lascerà nuovamente i colori rossoneri, ma questa volta probabilmente lo farà in maniera permanente. Pur apprezzandone le doti, l’OM non ha riscattato il centrocampista algerino considerando troppo elevata la cifra concordata lo scorso inverno. Nonostante ciò i francesi rimangono vigili su Bennacer, sperando di poterlo riportare alla corte di De Zerbi nelle fasi finali del mercato. Al contempo, Massimiliano Allegri ha deciso di escludere l’ex Empoli dal nuovo progetto tecnico, con il calciatore che non ha dunque preso parte al ritiro pre-campionato e che ha proseguito i propri allenamenti a parte.

Futuro Bennacer, spunta una nuova squadra interessata: è un club italiano

Nel frattempo i giorni passano e il countdown diretto verso la conclusione della sessione di calciomercato è sempre più stretto. Igli Tare intende trovare una nuova collocazione agli esuberi e presumibilmente i prossimi giorni saranno decisivi.

Oltre al Marsiglia che rimane alla finestra, nelle ultime ore sta prendendo sempre più quota una pista italiana. Secondo le indiscrezioni riportate da Gianluigi Longari infatti, il Bologna avrebbe chiesto informazioni al Milan per Bennacer. I rossoblù, che hanno respinto le avances rossonere per Giovanni Fabbian, intendono trovare rinforzi adeguati a centrocampo per la stagione 2025/26, nel corso della quale i ragazzi di Vincenzo Italiano calcheranno anche i campi di Europa League. Un profilo esperto e di carattere come Bennacer potrebbe dunque fare al caso dei felsinei, pronti ad approfittare dell’esclusione dell’algerino dai piani futuri del Milan.