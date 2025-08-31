Milan: niente Gomez, due rinforzi dalla B

Non è sicuramente un momento fortunato per i rossoneri in chiave calciomercato. Anche Gomez rischia di saltare a causa di un infortunio

Il Milan sperava di poter chiudere in tempi brevi per Joe Gomez, ma la situazione dell’inglese è assolutamente cambiata. Il Liverpool potrebbe bloccare una sua partenza dopo il grave infortunio di Konaté. Il difensore ha lasciato il campo nel finale della sfida contro l’Arsenal proprio per un problema fisico ed ora saranno da valutare meglio le sue condizioni. Non è sicuramente una buona notizia per i rossoneri visto che i Reds sono pronti a dire di no visto che Leoni al momento non convince Slot.

Una notizia che cambia il calciomercato del Milan. Ora i rossoneri dovranno decidere su chi andare per rinforzare la difesa e attenzione ad una doppia operazione con una squadra di Serie B. In caso di una fumata nera per Rabiot, il club rossonero dovrebbe sondare un altro profilo e con lui potrebbe arrivare anche il difensore.

Calciomercato Milan: doppio colpo, accontentato Allegri

Allegri continua ad attendere con impazienza i rinforzi. Il nome di Joe Gomez stuzzicava molto lo stesso tecnico toscano nonostante qualche guaio fisico di troppo avuto in carriera. Il Liverpool era disposto a cederlo visto anche l’arrivo di Leoni. Ora, però, l’infortunio di Konaté potrebbe complicare un po’ le cose. I Reds sono pronti a bloccare la partenza dell’inglese in caso di un problema più grave del previsto del compagno di reparto.

Uno stop che costringerebbe il Milan ad andare su altri profili. E attenzione al nome di Okoli. Il difensore italiano del Leicester è un vecchio obiettivo di calciomercato dei rossoneri. Una pista destinata a diventare concreta soprattutto se Tare dovesse realmente andare su Soumaré del Leicester. Entrambi sperano di lasciare la B inglese per ritornare nei campionati che contano e la pista italiana è da tenere in considerazione.

Per il momento il Milan preferisce valutare e non prendere decisioni affrettate. Si attenderanno le ultime ore di calciomercato per capire eventualmente la fattibilità di questa doppia operazione. I nomi di Okoli e Soumaré sono da tenere in considerazione per i rossoneri vista la necessità di andare a rinforzare i due reparti.

Mercato Milan: Okoli e Soumaré nel mirino di Tare

Ad oggi il Milan ha poco tempo a disposizione e dovrà sciogliere le riserve sul difensore e sul centrocampista nel giro di davvero poco tempo. I nomi di Okoli e Soumaré sono da tenere in considerazione visto che il Leicester non ha alcuna intenzione di bloccare per consentire ad entrambi di ritornare nel calcio che conta.

Per adesso non c’è una trattativa concreta. Bisognerà attendere le prossime ore per avere delle novità importanti. Ma di certo i profili di Okoli e Soumaré sono nella lista di Tare e vedremo se i rossoneri andranno su di loro per completare la difesa e il centrocampo.