Milan, non solo Athekame: arriva un jolly per Allegri

Dopo l’arrivo di Zachary Athekame dallo Young Boys il Milan potrebbe piazzare un altro colpo sulle fasce in difesa

Nelle scorse ore il Milan ha ufficializzato l’arrivo del terzino destro Zachary Athekame. Ma dopo lo svizzero potrebbe arrivare un altro volto nuovo in quella zona del campo.

Cresce l’attesa per l’inizio della nuova stagione in casa Milan. Il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina ha rappresentato una importante iniezione di fiducia per l’ambiente rossonero, ma chiaramente saranno i risultati e il campo a parlare. Lo sa bene il direttore sportivo rossonero Igli Tare, al lavoro per modellare l’organico da mettere a disposizione del tecnico in vista della nuova stagione ormai imminente.

Dopo aver portato a Milanello i vari Luka Modric, Samuele Ricci, Pervis Estupinan, Ardon Jashari, Koni de Winter e – appunto – l’ultimo arrivato Zachary Athekame, il dirigente del Diavolo potrebbe piazzare qualche altro colpo in entrata nelle ultime due settimane della sessione estiva di calciomercato. E l’attenzione del direttore sportivo ex Lazio potrebbe essere rivolta ancora al reparto difensivo dove potrebbe arrivare un vero e proprio jolly per Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, jolly a sorpresa dal Bayern Monaco

Chiaramente, le prossime mosse in entrata per il Milan saranno legate a quelle in uscita. A tal proposito, proprio in queste ore il club rossonero sta definendo la trattativa per la cessione di Marko Lazetic, attaccante serbo classe 2004 sempre più vicino al trasferimento all’Aberdeen. Restano in uscita i vari Noah Okafor, Ismael Bennacer e anche Yunus Musah.

Se Igli Tare dovesse riuscire a piazzare qualche altro giocatore in uscita potrebbe tentare l’assalto a Josip Stanisic, jolly difensivo croato di origini tedesche classe 2005 di proprietà del Bayern Monaco. Legato ai bavaresi da altri quattro anni di contratto, ha una valutazione di mercato superiore ai trenta milioni di euro, ma nelle ultime settimane di mercato il Bayern potrebbe calare le proprie pretese di natura economica oppure aprire a una eventuale cessione in prestito con diritto oppure obbligo di riscatto.

Si tratterebbe di un innesto particolarmente prezioso per Allegri dato che Josip Stanisic nasce come terzino destro (e quindi potrebbe essere impiegato da quinto di destra) ma può giocare lungo tutta la linea difensiva rappresentando un vero e proprio jolly.