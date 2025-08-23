Milan: non solo Demiral, altro nome per la difesa

Il difensore è una delle priorità per quanto riguarda i rossoneri. L’ex Juventus è il primo nome, ma attenzione anche ad una nuova soluzione

Il Milan è alla ricerca di un difensore per completare nel migliore dei modi il reparto arretrato. Il nome di Demiral è quello in pole position visto che Allegri lo conosce molto bene e lui ha voglia di ritornare in Italia. Naturalmente non è l’unico nome presente nella lista dei rossoneri. Ci sono altri profili al vaglio e per questo motivo non ci resta che attendere la settimana prossima per avere un quadro più chiaro su questa vicenda.

Demiral ad oggi è una priorità per quanto riguarda il Milan. Ma Tare, come annunciato anche nei giorni scorsi, resta molto attento alle occasioni che potrebbero esserci in questa finale di calciomercato e gli occhi sono puntati in casa Barcellona. I blaugrana dovranno comunque cedere e per la difesa ci potrebbe essere una opportunità da tenere in considerazione.

Calciomercato Milan: occhi in casa Barcellona, le ultime

Il Barcellona ha assolutamente bisogno di cedere per sbloccare i tesseramenti. Casadó e Fermin Lopez sono stati confermati da Flick e per questo motivo nel corso delle prossime settimane si potrebbe ragionare sull’opportunità di cambiare la propria strategia di calciomercato e aprire magari ad una partenza, anche in prestito di calciatori, che sembravano dover rimanere.

Uno di questi potrebbe essere Araujo. Il centrale del Barcellona non è una priorità di Flick e l’arrivo di un centrale potrebbe aprire le porte di una sua partenza nella fase finale di calciomercato per fare spazio al nuovo arrivato. E il Milan è pronto a farci un pensiero per andare a rinforzare il reparto difensivo. Ad oggi si tratta di una indiscrezione e vedremo come si svilupperà la situazione nel corso delle prossime settimane.

Araujo è di certo un difensore di livello che consentirebbe al Milan di alzare la qualità del reparto difensivo in questo calciomercato. Per adesso i rossoneri sono concentrati su altre trattative e poi si penserà al centrale. Demiral resta in corsa, ma dal Barcellona potrebbe arrivare l’occasione da sfruttare.

Mercato Milan: Araujo resta un obiettivo

Il nome di Araujo è da tenere in considerazione per il Milan nel corso di questo calciomercato. Molto dipenderà anche dal Barcellona e dalla reale volontà di andare a privarsi del giocatore nelle prossime settimane. Di certo è una pista da seguire con attenzione nel corso delle prossime settimane.

Per il momento non si hanno certezze su come si muoverà il Milan e se Araujo diventerà un reale obiettivo dei rossoneri. Resta comunque una pista da seguire a partire da lunedì.