Milan-Demiral, ultimissime notizie: aggiornamento a sorpresa

In queste ultime ore, Demiral è stato accostato al Milan: gli ultimi aggiornamenti di mercato.

A 22 giornate dall’inizio del Campionato di Serie A, il Milan di Stefano Pioli si trova in terza posizione in classifica, dietro a Inter e Juventus, rispettivamente a -8 e -7 punti, con i nerazzurri che devono recuperare anche una gara. Un cammino fino a qui tortuoso quello dei rossoneri, macchiato dall’uscita ai gironi di Champions League e ai quarti di Coppa Italia contro l’Atalanta. Arrivati a questo punto, dunque, il Milan deve puntare a rimanere al terzo posto, o perchè no, rientrare nella corsa Scudetto, e cercare di ottenere il miglior risultato in Europa League.

Di certo la squadra del tecnico Pioli non può permettersi di affrontare questo finale di stagione come ha affrontato il mese di dicembre, allontanandosi dalla zona alta della classifica. Uno dei fattori che ha contribuito maggiormente alla difficoltà nel trovare continuità è stato l’avere numerosi infortuni tra i giocatori in rosa: a fine 2023, infatti, il Milan aveva raggiunto già i 35 infortuni stagionali, con alcuni calciatori rimasti fuori più volte. Da qui l’inserimento di molti giovani provenienti dalla primavera nella formazione rossonera, che a volte ha premiato anche la fiducia di Pioli.

Calciomercato Milan, le ultime su Demiral

Mentre la stagione dei rossoneri prosegue, la società rossonera porta avanti il lavoro legato al calciomercato: nell’ultima sessione estiva, il Milan è stata una delle società che ha messo a segno più colpi in entrata.

Anche in questa sessione invernale, che si chiuderà ufficialmente giovedì primo febbraio, il Milan è corso ai ripari per la fase difensiva: Matteo Gabbia è rientrato anticipatamente dal prestito in Spagna e ha acquistato Filippo Terracciano dall’Hellas Verona per 4 milioni di euro + 1 di bonus.

Nonostante i due colpi in entrata già messi a segno, il Milan vorrebbe portare in rosa un nuovo difensore, anche perchè sta cercando di piazzare in uscita Pellegrino. Nelle ultime ore si è fatto sempre più insistente l’interesse da parte dei rossoneri nei confronti dell’ex difensore dell’Atalanta, Merih Demiral.

Solamente la scorsa estate il turco lasciava l’Italia per approdare Al-Ahli per 18 milioni. Come riportato da Gianluca di Marzio sul proprio profilo X, in queste ultime ore il Milan starebbe insistendo per il difensore classe ’98, anche se la trattativa non sembrerebbe essere affatto semplice: come riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, Demiral non lascerà il club arabo negli ultimi giorni di mercato disponibili. Non solo, i dirigente del club non si priverebbero di una delle stelle della squadra.