Milan: non solo Kean, triplo affare con la Fiorentina

Nei prossimi giorni si potrebbe rafforzare l’asse fra i rossoneri e la Viola. Il nome dell’attaccante italiano è sempre nei desideri del club meneghino

Sono giorni intensi per il Milan fra calciomercato e campo. In via Aldo Rossi si sta cambiando la strategia anche in base alle offerte che arrivano e le sorprese possono essere dietro l’angolo. Attenzione ad un possibile asse caldo con la Fiorentina anche se per il momento non ci sono dei contatti diretti fra le parti. Tare non ha sicuramente perso di vista Kean e, in caso di una possibilità, un tentativo il direttore sportivo rossonero lo potrebbe fare.

Attenzione anche ad un triplo affare. Per adesso si tratta di una semplice indiscrezione che dovrà essere confermata nel corso delle prossime settimane. Ma il Milan guarda con attenzione in casa della Fiorentina per capire la possibilità di rinforzare la rosa in questo calciomercato e vedremo come si evolverà la situazione prima della fine della sessione.

Calciomercato Milan: asse con la Fiorentina, i dettagli

L’asse fra Milan e Fiorentina potrebbe diventare sempre più forte nel corso dei prossimi giorni. Il nome di Kean resta assolutamente sulla lista di Tare, ma non è l’unico. Ci sono altri giocatori destinati a finire in una ipotetica trattativa e per questo motivo vedremo come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane.

Secondo le informazioni, la Fiorentina avrebbe sondato il terreno per Jimenez. Al momento il Milan ha chiuso al prestito considerando anche il fatto che il terzino è un giocatore fondamentale per i rossoneri. Naturalmente in caso di un nuovo tentativo le cose potrebbero cambiare soprattutto se il club meneghino non dovesse chiudere per un attaccante. E attenzione ad una operazione che potrebbe non comprendere solamente Kean. C’è, infatti, un altro calciatore che potrebbe entrare nella trattativa.

Il Milan è sempre alla ricerca di un esterno a sinistra e il nome di Fortini è da tenere in considerazione. L’esterno viene da un ottimo campionato in Serie B e rappresenta un prospetto davvero molto interessante. Un pensiero, quindi, i rossoneri in questa fase di calciomercato lo potrebbero fare. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà la situazione nel corso della prossima settimane.

Mercato Milan: Kean e Fortini nella trattativa di Jimenez?

Il Milan in questo momento sta ragionando su altre priorità e quindi i nomi di Kean e di Fortini non sono in cima alla lista. Senza dimenticare che ad oggi la risposta per Jimenez è stata negativa. Poi naturalmente nel corso dei prossimi giorni la situazione potrebbe cambiare anche perché le cose sono in continua evoluzione.

Di certo il Milan continua a seguire con attenzione la questione Kean e i nomi di Jimenez e Fortini sono da tenere in considerazione in una operazione di calciomercato ancora più complessa.