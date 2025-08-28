Milan: non solo Nkunku, altro bomber dalla Francia

Con Vlahovic destinato a restare in bianconero, i rossoneri potrebbero ragionare sulla possibilità di chiudere una nuova operazione in attacco

L’attacco del Milan potrebbe cambiare nel corso di questi giorni di calciomercato. Nkunku è praticamente un giocatore rossonero, ma nelle intenzioni di via Aldo Rossi c’è la volontà di chiudere un’altra operazione nel reparto offensivo. Con Vlahovic destinato a restare alla Juventus, il club rossonero è pronto a valutare magari un affare differente e un giocatore di prospettiva che possa crescere dietro alle prime scelte di Allegri.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Il Milan si dedicherà a questa opzione solamente nel corso dei prossimi giorni di calciomercato. Nkunku è praticamente un giocatore rossonero ed ora in via Aldo Rossi si ragionerà sulla possibilità di prendere un altro attaccante. Il nome di Dovbyk resta sicuramente da considerare, ma attenzione ad un profilo differente che potrebbe rappresentare una sorta di jolly.

Calciomercato Milan: altro colpo in attacco, possibile scambio

La questione attacco resta sul tavolo di Tare. Gimenez non sembra intenzionato a lasciare il Milan e questo rende difficile la pista Dovbyk, ormai fuori dal progetto Roma. Con Vlahovic destinato a restare in bianconero, in via Aldo Rossi si valutano altre possibilità e c’è la possibilità di uno scambio in Francia.

Stando alle informazioni di footmercato.net, il Nantes avrebbe messo gli occhi su Adli. Il centrocampista accetterebbe volentieri di ritornare in Francia e il Milan potrebbe sfruttare questa situazione per magari sondare il terreno per Abline. Il classe 2003 non dovrebbe lasciare il club transalpino nel corso di questo calciomercato, ma ai rossoneri sarebbe davvero difficile dire di no. Senza dimenticare che il francese rappresenterebbe una sorta di jolly per il tecnico toscano vista la sua abilità di poter giocare sia da punta centrale che da esterno.

Una pista, dunque, da seguire con attenzione. Il nome di Abline potrebbe essere sondato dal Milan nel corso di questo calciomercato per andare a completare il reparto offensivo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Mercato Milan: Abline l’ultimo colpo in attacco?

Per adesso si è nel campo delle ipotesi. Non c’è nessuna trattativa fra il Milan e il Nantes per Abline. Vedremo se la pista potrà decollare durante questa parte finale della sessione.