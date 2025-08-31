Milan, occhi in Serie A per il centrocampo: se salta Rabiot arriva lui

Il Milan continua a guardarsi intorno per rafforzare il suo centrocampo. Il primo nome è Adrien Rabiot, ma se salta il francese può partire l’affondo su un giocatore di Serie A.

È una domenica rovente per il Milan, che in queste ore sta portando parallelamente avanti le trattativa per un colpo difesa e uno a centrocampo. Per quanto riguarda la retroguardia, in mattinata i rossoneri hanno presentato una prima offerta al Liverpool per Joe Gomez. Per la metacampo, invece, l’obiettivo principale resta Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese è un’esplicita richiesta di Max Allegri, che sta spingendo per riavere a disposizione l’ex Juventus. La trattativa con il giocatore e con il Marsiglia non è, però, semplice. Il Milan proverà a raggiungere un’intesa per riportare Rabiot in Italia, ma intanto pensa già al piano B.

Milan, chieste informazioni per Pellegrini: è l’alternativa a Rabiot

Il club rossonero potrebbe pescare in Serie A in caso di fumata nera per Rabiot. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, recentemente i rossoneri avrebbero sondato il terreno con gli agenti di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma non è nei piani di Gian Piero Gasperini, che più volte ha fatto capire l’intenzione del club giallorosso di trovare al giocatore una nuova sistemazione.

L’ingaggio elevato di Pellegrini può rappresentare un ostacolo, ma la possibilità di vestire la casacca rossonera potrebbe agevolare la trattativa. Come detto, attualmente la priorità del Milan resta Rabiot e nelle prossime ore l’obiettivo è quello di arrivare ad una fumata bianca.

Il tempo, però, stringe e il Milan non può permettersi di correre rischi. L’imminente cessione di Musah all’Atalanta obbliga i rossoneri ad intervenire sul mercato. Motivo per cui la candidatura di Pellegrini potrebbe prendere quota già in giornata, se la dirigenza dovesse capire di non poter chiudere per Rabiot.