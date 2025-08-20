Milan, ostacolo insormontabile per Vlahovic: la notizia in diretta

Il Milan è alla ricerca di un centravanti, ma c’è un ostacolo insormontabile per Dusan Vlahovic, uno degli obiettivi dei rossoneri: i dettagli

Il Milan cerca con insistenza un centravanti e uno degli obiettivi è Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, però, percepisce 12 milioni di euro l’anno, è diventato un problema per la Juventus, ma fatica a trovare squadra. E’ chiaro che i bianconeri lo cederebbero volentieri, però l’accordo da trovare con altri club è complicato perché c’è l’ostacolo relativo all’ingaggio.

Milan, il problema di Vlahovic è l’ingaggio

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni del canale Youtube di Fabrizio Romano: “Manca sempre meno alla chiusura del mercato e il Milan ha fretta di chiudere per un nuovo attaccante. Ci sono più piste in piedi, ma oggi mi voglio concentrare su Dusan Vlahovic perchè anche nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le parti. Igli Tare è impegnato in prima persona e sta cercando di capire se si può arrivare a convincere il serbo ad abbassarsi lo stipendio“.

Prosegue dicendo: “E‘ questo il vero ostacolo della trattativa. Attualmente alla Juve, Vlahovic guadagna più di 10 milioni di euro. Per sbarcare al Milan dovrebbe fare un importante sacrificio. Il Milan sta provando ad avvicinarsi alla cifra che chiede il serbo, il quale però a sua volta deve fare un passo verso i rossoneri. Nelle ultime ore, come dicevo prima, ci sono stati nuovi contatti tra il Milan e l’entourage di Vlahovic e al momento c’è ancora distanza sull’ingaggio che resta il nodo principale da sciogliere. Il Diavolo proverà ad insistere“.