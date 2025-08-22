Milan, rinforzo dalla Premier: intreccio a centrocampo

Nonostante gli arrivi di Modric, Ricci e Jashari, il Milan potrebbe rinforzarsi ancora a centrocampo

Il Milan riparte dal centrocampo. Una linea mediana tutta nuova quella costruita dal direttore sportivo Igli Tare in questa sessione di mercato. Ma potrebbero esserci altre novità in mezzo al campo.

“La nostra intenzione era di intervenire a centrocampo” ha dichiarato nei giorni scorsi il direttore sportivo del Milan Igli Tare in occasione dell’esordio ufficiale nella gara di Coppa Italia col Bari. In particolar modo, il dirigente rossonero ha spiegato che “il Milan deve dominare le partite” e quindi “con l’arrivo di Modric, Jashari e Ricci penso di aver alzato il livello tecnico di questa squadra”. Il centrocampo rossonero, dopo la partenza di Tijjani Reijnders ceduto al Manchester City, è stato dunque completamente stravolto su indicazione del direttore sportivo Igli Tare, il quale potrebbe riservare qualche altra sorpresa in questi ultimi giorni di mercato.

Dopo aver sistemato anche l’attacco con l’arrivo del centravanti nigeriano Victor Boniface dal Bayer Leverkusen, nelle ultime ore di mercato il direttore sportivo Igli Tare cercherà di cogliere le occasioni che arriveranno dal mercato sia in entrata che in uscita. L’obiettivo resta quello di chiudere la sessione estiva di calciomercato in perfetto equilibrio tra entrate ed uscite, garantendo al Milan i rinforzi necessari ma anche un importante recupero dal punto di vista economico. Missione completata per il momento, e le sorprese potrebbero non essere finite qui.

Calciomercato Milan, Tare lavora al colpo a centrocampo

Gli ultimi giorni di mercato, come accade ogni anno soprattutto nel corso della sessione estiva di trasferimenti, possono infatti regalare sorprese inaspettate. E il Milan potrebbe provare ad approfittare di una di queste.

Nelle ultime ore di mercato potrebbe tornare attuale per il Milan il nome di Guido Rodriguez, centrocampista italo-argentino classe ’94 di proprietà del West Ham. Proprio in queste ore, infatti, gli Hammers stanno lavorando per acquistare dal Monaco il centrocampista franco-maliano Soungoutou Magassa il cui eventuale arrivo a Londra potrebbe limitare lo spazio in prima squadra per Rodriguez. Arrivato un anno fa a parametro zero, l’ex Betis potrebbe essere ceduto sia a titolo definitivo che con la formula del prestito con diritto oppure obbligo di riscatto.