Milan, salta Leoni: il difensore arriva dalla Premier

Il Milan è ancora alla ricerca di un difensore nonostante l’arrivo ormai certo di Koni de Winter dal Genoa

Dopo aver definito la cessione di Malick Thiaw agli inglesi del Newcastle United, il direttore sportivo Igli Tare si è assicurato il difensore Koni de Winter, in arrivo dal Genoa.

Importante plusvalenza in difesa per il Milan: arrivato tre anni fa dallo Schalke per poco più di nove milioni di euro, Malick Thiaw verrà ceduto agli inglesi del Newcastle United per la cifra di quarantadue milioni di euro. Dopo questa operazione, il direttore sportivo rossonero Igli Tare si è avventato su Koni de Winter, difensore belga di proprietà del Genoa che costerà diciotto milioni di euro più altri due di bonus con la Juventus che incasserà circa il 15% dall’operazione avendo ceduto il difensore ai rossoblu appena un anno fa. Quello di de Winter è un innesto importante per la difesa del Milan, ma non sarà il solo.

Il direttore sportivo rossonero Igli Tare, infatti, è intenzionato ad assicurare al tecnico Massimiliano Allegri almeno un altro rinforzo per il reparto difensivo. La speranza di molti tifosi rossoneri era rappresentata da Giovanni Leoni, difensore classe 2006 rivelazione del Parma di Cristian Chivu e ora nel mirino di diversi top club italiani ed europei. Ci aveva provato l’Inter, anche la Juventus ci aveva pensato, ma il Milan sperava di spuntarla. E invece, nelle ultime ore, si è registrato il forte inserimento da parte del Liverpool, intenzionato a prendere sia il giovane stopper ex Sampdoria che Marc Guéhi, classe 2000 che arriverà dal Crystal Palace.

Calciomercato Milan, Leoni sblocca un altro rinforzo in difesa

Il Liverpool, infatti, non vede in Giovani Leoni l’alternativa a Marc Guéhi e viceversa. I Reds proveranno a chiudere entrambe le operazioni in difesa, ma in tal caso potrebbe comunque esserci un’uscita per alleggerire la batteria di centrali difensivi. Ed è in questo scenario che potrebbe aprirsi una porta interessante per il mercato del Milan.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Liverpool con l’arrivo di Guehi e Leoni c’è Joe Gomez, difensore anglo-gambiano classe ’97, in forza ai Reds dal 2015, quando arrivò dal Charlton. Attualmente alle prese con un infortunio al tendine d’Achille, potrebbe lasciare Liverpool anche con la formula del prestito con diritto oppure obbligo di riscatto (ha altri due anni di contratto) e rappresentare così l’innesto ideale per completare il pacchetto difensivo di Allegri.