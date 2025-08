Milan, scelto il terzino: blitz di Tare in Brasile

Non c’è solo Zachary Athekame nel mirino di Igli Tare come potenziale nuovo terzino destro del Milan di Allegri

Tra le priorità di mercato del Milan c’è sempre quella relativa all’ingaggio di almeno un terzino per la fascia destra. E ora il direttore sportivo rossonero guarda anche al mercato sudamericano.

Se per l’attacco si seguono nomi importanti, tra cui quelli di Dusan Vlahovic, Darwin Nunez e Goncalo Ramos, per i rinforzi in altre zone del campo il Milan ragiona anche in termini di sostenibilità economica. Dunque, spese il più possibile contenute e un occhio inevitabilmente rivolto al futuro. Tradotto, si cercherà di ingaggiare profili spendili da subito in campo, con Massimiliano Allegri che avrà il compito di valorizzare al massimo il materiale umano che avrà a sua disposizione.

Nelle scorse ore, a tal proposito, il Milan si è messo ufficialmente per provare a portare in rossonero Zachary Athekame, terzino destro svizzero classe 2004. Il giocatore, di proprietà dello Young Boys, è uno degli obiettivi del direttore sportivo Igli Tare il quale ha messo sul piatto una prima proposta da circa dieci milioni di euro con la speranza di incassare da subito il via libera da parte del club elvetico per la partenza del giovane laterale destro. In caso contrario, potrebbe esserci un rilancio da parte del Milan che però monitora anche altri profili per rinforzare la fascia destra.

Calciomercato Milan, Tare pesca il terzino in Brasile

Nel corso di questa sessione estiva di calciomercato sono stati accostati al Milan i nomi di diversi profili per la fascia destra. Uno dei primi in ordine di tempo è stato Dodò della Fiorentina, seguito dai vari Jackson Tchatchoua dell’Hellas Verona, Guela Doué dello Strasburgo, Zakaria El Ouahdi del Genk e Jon Aramburu della Real Sociedad fino, appunto, a Zachary Athekame.

Dal Sud America, però, arrivano anche notizie relative a un possibile interessamento da parte del Milan nei confronti di Agustin Giay, laterale argentino classe 2004 di proprietà dei brasiliani del Palmeiras. Finito anche nel mirino del Napoli, difficilmente si muoverà in questa sessione estiva di calciomercato dato che il Palmeiras ha da poco ceduto Mayke al Santos, ma il nome di Agustin Giay potrebbe tornare utile a gennaio o tra un anno, trattandosi di un profilo ancora particolarmente giovane.