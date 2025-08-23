Milan, se salta Boniface pronto il piano B: il pallino di Tare ha già detto sì

Le visite mediche possono costare caro a Victor Boniface, che rischia di veder sfumare l’avventura al Milan alla radice. Se così fosse, Tare ha già in pugno il piano B per l’attacco.

Quelle che dovevano essere le ore frenetiche verso il fischio d’inizio di Milan-Cremonese si sono trasformate in una giornata di dubbio e riflessioni sull’affare che sembrava aver chiuso, o quasi, il calciomercato rossonero. I test medici di Victor Boniface, arrivato ieri a Milano per passare dal Bayer Leverkusen al Diavolo, sono andati per le lunghe. Problemi burocratici? No, tutt’altro. A destare preoccupazione, dalle parti di via Aldo Rossi, sono le condizioni fisiche del centravanti, il cui tallone d’Achille è proprio la condizione fisica. L’iter seguito nella giornata di ieri potrebbe mettere a rischio l’affare.

Milan, Boniface a rischio: contatti frequenti con l’alternativa in attacco

Il nigeriano è già stato sottoposto per ben due volte a interventi chirurgici successivi alla rottura del crociato. Ebbene, sembra che non ci siano ancora certezze sulla sua tenuta fisica. Non sono bastate tre tappe tra clinica “La Madonnina”, Centro Ambrosiano e Ospedale Galeazzi per portare il calciatore a firmare il suo contratto. La giornata odierna sarà decisiva per capire se Boniface potrà effettivamente diventare un giocatore del Milan. Nel frattempo, Tare non molla l’ipotetico piano B: Conrad Harder.

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto luce sulla trattativa:

“Il Milan ha avuto nuovi contatti per Harder nelle ultime ore, si sente ancora in corsa ed è ancora in corsa. Sa che la concorrenza è ampia, perché ci sono altri due club, non solo il Rennes, che sono su Harder. Lo Sporting sta cercando una soluzione di uscita per lui. Il calciatore vuole una nuova esperienza e sta cercando di capire se ci sono i margini per aspettare il Milan e per andare al Milan. In caso contrario andrebbe a scegliere altre opportunità per la sua carriera. Però il Milan è ancora sulla pista Harder e sta ancora mantenendo vivi i contatti.”

Milan, Tare tiene viva la pista Harder: arriva il gradimento dell’attaccante

La dirigenza rossonera ha quindi dalla sua il gradimento del giovane talento in forza allo Sporting Lisbona. Tutto dipenderà però dagli sviluppi del caso Boniface.

Una cosa è certa. Ad affiancare Santiago Gimenez nel reparto avanzato rossonero ci sarà uno tra il centravanti sbocciato nel Bayer Leverkusen e il danese classe 2005.