Milan: si complica Athekame, il sostituto dalla Premier

Sembra essere in salita la strada che porta al terzino destro. E i rossoneri potrebbero andare a pescare un calciatore dalla Premier League

Il Milan sembrava vicino ad Athekame, ma nelle ultime ore si è registrata una nuova frenata. Secondo le informazioni di Gianluca Di Marzio, la richiesta dello Young Boys è salita e i rossoneri non hanno alcuna intenzione di partecipare ad aste. Come successo con Jashari, il club di via Aldo Rossi proverà a puntare forte sulla volontà dello stesso giocatore di andare alla corte di Allegri. Naturalmente Tare si guarda intorno perché non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato.

Attenzione ad un nome nuovo per la difesa del Milan. Arrivare a profili come Doué, Singo è molto complicato anche per questioni economiche e per questo motivo i rossoneri potrebbero decidere di pescare in Premier League per rinforzare la rosa. Si tratta di un calciatore già seguito da vicino in passato da Inter e Napoli e vedremo se ora il club di Aldo Rossi riuscirà a piazzare una operazione di calciomercato simile.

Il Milan non sembra essere intenzionato a spendere una cifra elevata per il ruolo di terzino destro. Jimenez sarà il titolare e quindi si è alla ricerca di un calciatore comunque importante, ma con ampie possibilità di crescita. Athekame rispecchiava alla perfezione il modo di pensare dei rossoneri, ma la volontà da parte dello Young Boys di alzare la valutazione crea un po’ di problemi e la fumata nera è sempre più probabile.

Con Singo e Doué difficili da prendere, il Milan potrebbe decidere di sondare il terreno per Sugawara. Il classe 2000 è in forza al Southampton e può giocare sia da centrale che da esterno offensivo. Il giocatore, dunque, rappresenta una sorta di jolly per Allegri e vedremo se questa possibilità potrà prendere piede nel corso delle prossime settimane di calciomercato.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Il Milan proverà fino alla fine a sondare il terreno per Athekame. Ma se lo Young Boys non dovesse abbassare le richieste, i rossoneri potrebbero ragionare su altri profili e il nome di Sugawara è da tenere in considerazione nel corso della sessione di calciomercato in corso.

In questo momento il Milan non ha una priorità per quanto riguarda Sugawara. A destra si proverà a chiudere l’affare Athekame per consentire ad Allegri di avere un calciatore di livello. Non si tratta di una operazione di calciomercato facile e vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.

In caso di una fumata nera, il Milan potrebbe decidere di andare a sondare il terreno per Sugawara. La valutazione del Southampton si aggira intorno agli 11 milioni di euro e rappresenta una possibilità da tenere in considerazione.