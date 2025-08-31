Milan: svolta a destra, dal Bayern l’esterno titolare

I rossoneri vogliono prendersi la scena in queste ultime ore di calciomercato. Possibile una operazione a destra per garantire una alternativa ad Allegri

Saranno ore intense per il calciomercato del Milan. Tare sperava di completare la rosa prima dell’ultimo giorno per poi magari chiudere il tutto con una operazione. Ma non sarà assolutamente così. Mancano ancora quattro pedine ad Allegri per ritenere la squadra pronta e non è un compito semplice per il direttore sportivo. In via Aldo Rossi stanno facendo tutti i ragionamenti del caso su chi puntare per alzare la qualità degli uomini a disposizione del tecnico toscano.

Uno dei ruoli dove il Milan starebbe pensando ad intervenire è quello dell’esterno destro. La partenza di Jimenez lascerebbe una sorta di buco. Saelemaekers sicuramente rappresenta un jolly importante, ma Allegri vorrebbe un altro giocatore e sono in corso i ragionamenti in questa fase finale di calciomercato. Molina non è convinto e quindi Tare potrebbe bussare alle porte del Bayern Monaco per andare a prendere un calciatore di livello.

Calciomercato Milan: affare con il Bayern, nuovo esterno destro

Il Milan sta sondando diversi profili per il ruolo di esterno destro. Il nome di Molina è quello che piace di più ad Allegri. Il tecnico toscano lo voleva sin dai tempi della Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, però, l’argentino continua a rifiutare tutte le ipotesi ribadendo la sua volontà di continuare con l’Atletico Madrid. Senza dimenticare che l’ex Udinese vorrebbe disputare la Champions League e quindi la pista rossonera è davvero poco praticabile.

Per questo motivo il Milan potrebbe andare a sondare il terreno per un giocatore del Bayern Monaco. Boey non è il terzino titolare nei tedeschi e il francese è pronto a spingere per avere magari una chance in un club differente. E i rossoneri per lui rappresentano la grande occasione in questo finale di calciomercato. Un arrivo che consentirebbe ad Allegri di avere un giocatore di qualità.

Senza dimenticare che Boey potrebbe anche giocare titolare visto che garantisce qualità in fase di spinta e copertura in quella difensiva. Una pista da attenzione in queste ultime ore di calciomercato. Molto dipenderà anche dalla volontà del Bayern di andare a privarsi di un calciatore come il transalpino.

Mercato Milan: Boey resta una possibilità

Al momento il Milan sta sondando il calciomercato degli esterni destri. Nessuna decisione presa e questa molto probabilmente sarà una operazione che si concluderà esclusivamente nella fase finale della sessione. I nomi sul taccuino sono diversi e vedremo su chi ricadrà la scelta di Tare.

Il profilo di Boey si sposa comunque alla perfezione con il modo di giocare di Allegri. Il Milan un pensierino lo potrebbe fare anche perché non rientra pienamente nei piani del Bayern Monaco. Vedremo se i bavaresi apriranno a questa operazione e Allegri darà il via libera ad un affare simile.