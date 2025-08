Milan, svolta inattesa: la trattativa è in bilico

Colpo di scena a sorpresa in una trattativa che appariva ormai in dirittura d’arrivo: i motivi che hanno fermato l’operazione del Milan

Il calciomercato del Milan sta dando importanti segnali in vista della prossima stagione, sia sotto il punto di vista delle cessioni che degli acquisti.

L’arrivo ormai imminente di Ardon Jashari dopo una trattativa estenuante con il Club Brugge aggiungerà qualità sulla linea mediana, che nelle scorse settimane ha già accolto volti nuovi come Luka Modric e Samuele Ricci. Per quanto riguarda gli altri reparti invece, la dirigenza del Diavolo è ancora al lavoro per apportare le modifiche necessarie.

Frenata alla trattativa: adesso il futuro rimane incerto

Tanti volti nuovi a Milano, ma dal lato opposto tanti altri pronti a partire. Tra questi vi è Mattia Liberali, stellina rossonera classe 2007 che ha già indossato la maglia della prima squadra per 62 minuti nella sfida di campionato contro il Genoa dello scorso dicembre.

Il futuro del giovane talento del Milan sembrava ormai segnato, con l’addio al Diavolo che appariva cosa ormai fatta e con il conseguente passaggio al Catanzaro. Sembrava tutto definito per il trasferimento a titolo gratuito, con il club rossonero che avrebbe detenuto il 50% sulla futura rivendita, ma adesso è arrivato il colpo di scena. Come riportato da Matteo Moretto infatti, il Milan non ha ancora dato l’ok definitivo per il trasferimento. Il futuro di Liberali, che oggi avrebbe dovuto firmare con i calabresi, rimane in bilico.