Milan, svolta sul mercato: colpo a sorpresa

Tra entrate e uscita ci sono ancora diverse trattative che Tare sta portando avanti. In particolare, si prospetto un nuovo affare in entrata.

Il Milan continua il suo calciomercato, soprattutto dopo la brutta sconfitta incassata nella prima giornata di campionato contro la Cremonese. Una partenza che fa male e che fa riflettere, con la necessità di operare ancora prima della chiusura di questa finestra.

Tare sta portando avanti diverse trattative, sia in entrata che in uscita, e continua a seguire diversi calciatori. L’ultimo nome è di quelli che non ti aspetti: parliamo di Uche Christantaus, centrocampista nigeriano che milita nella Liga Spagnola tra le fila del Getafe.

Mercato Milan: si punta Christantaus del Getafe

Come sappiamo, i rossoneri sono alla ricerca di un’ultima pedina in mezzo al campo prima della fine del mercato. Ecco perché Tare ha effettuato sondaggi con diversi calciatori, in primis Giovanni Fabbian del Bologna, per cui c’è già stata un’offerta. Non c’è però solo il giovane talento dei rossoblù sulla lista dell’albanese.

L’altro nome è quello di Uche Christantaus, centrocampista nigeriano del Getafe. Come riportato dal noto giornalista nigeriano Buchi Laba sul suo profilo ufficiale di X, il Milan avrebbe fatto un sondaggio per il giocatore. I rossoneri vorrebbero puntare su di lui perché dotato di grandi doti fisiche, forte quindi nel gioco aereo, ma allo stesso tempo possiede anche una visione di gioco non indifferente.

Mercato Milan, Uche Christantaus: c’è il Wolverhampton

Come riportato però dallo stesso Buchi Laba, Uche Christantaus avrebbe già un accordo con il Wolverhampton, così come il suo club, ovvero il Getafe. Il Milan nel frattempo avrebbe effettuato solo un sondaggio, chiedendo informazioni sul calciatore e sulla sua situazione.

Uche però sarebbe tentato comunque dall’esperienza in rossonero, ed è per questo che l’affare con i Wolves non è ancora chiuso del tutto. Il giocatore è tranquillo e ha parlato con il club inglese, ma non vuole chiudere prima di approfondire con il Diavolo cosa il club avrebbe da offrirgli, non solo in termini economici, ma anche tecnici e di certezze.