Milan, Tare incontra l’agente: ora è lui il preferito della dirigenza

Clamoroso colpo di scena in casa Milan, la dirigenza ha trovato l’alternativa a Boniface: nelle ultime potrebbe arrivare l’affondo decisivo

Sono ore caldissime quelle che si respirano a Milano, sponda rossonera. Il Diavolo non ha fatto in tempo di riprendersi dalla brutta sconfitta contro la Cremonese, che nella mattinata di oggi sono arrivate delle notizie clamoroso dal calciomercato. A cominciare dal ritorno di Boniface in Germania, che fa pensare ad un esito negativo delle sue visite mediche, soprattutto dopo gli ultimi aggiornamenti.

Infatti subito dopo, sempre in mattinata, Allegri si è recato d’urgenza a Casa Milan per un summit di mercato con il ds rossonero, Igli Tare. Un vertice che avrà al centro il tema del centravanti: una priorità assoluta per il Milan, che non si può permettere di rimanere con solo una punta davanti.

Milan, pronto il sostituto di Boniface: c’è un principio d’accordo

Secondo La Gazzetta dello Sport il Milan avrebbe già avviato i contatti con lo Sporting Lisbona per l’acquisto del cartellino di Conrad Harder. Il club portoghese chiede ai rossoneri una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Ora, sarebbe il centravanti classe 2005 il preferito di Tare.

Intanto, Tare continua a seguire questa pista e già c’è stato un primo incontro con l’agente del calciatore, andato in scena questa mattina. Le prossime ore saranno decisive in questo senso, ma il Milan non mollerà facilmente l’attaccante danese.