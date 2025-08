Milan, Tare scatenato: sprint per un vecchio obiettivo

Il direttore sportivo del Milan potrebbe piazzare un colpo a sorpresa nelle prossime ore della sessione estiva di calciomercato

In attesa di capire come finirà la telenovela relativa ad Ardon Jashari, il Milan è intenzionato a chiudere la corsa all’ingaggio di un nuovo terzino destro.

Dopo la mancata riconferma di Kyle Walker il Milan è rimasto sguarnito sulla fascia destra. A sinistra si è registrato l’arrivo del colombiano classe ’98 Pervis Estupinan, ma resta ancora da riempire la casella rimasta vuota sulla corsia di destra. Sono molti i nomi accostati al Milan in tal senso. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello di Zachary Athekame, terzino destro svizzero classe 2004 di proprietà dello Young Boys. Un profilo giovane il cui ingaggio potrebbe comunque rappresentare un rischio vista la pochissima esperienza in campo internazionale.

Ecco perché il Milan ha messo sul tavolo un’offerta da “soli” dieci milioni di euro, con la speranza che proprietà e dirigenza dello Young Boys non si rivelino particolarmente ostici nella trattativa. Ad ogni modo il direttore sportivo rossonero Igli Tare non segue solo Zachary Athekame per rinforzare la corsia destra. Tra i possibili rinforzi da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri c’è anche un nome che il club rossonero segue con interesse da qualche anno.

Calciomercato Milan, il terzino arriva dalla Spagna

Oltre al nome di Zachary Athekame il Milan continua a seguire Guela Doué come potenziale rinforzo per la fascia di destra, ma in questo caso c’è da tener conto dell’ostacolo rappresentato dall’aspetto economico. Lo Strasburgo, club proprietario del cartellino del giocatore, chiede infatti circa venticinque milioni di euro, cifra che va ben oltre il budget stanziato dalla proprietà per l’ingaggio di un nuovo terzino destro.

Potrebbe essere legato anche a questo motivo il ritorno di fiamma per Arnau Martinez, laterale spagnolo classe 2003, legato al Girona da altri due anni di contratto. Giocatore seguito già quando in panchina sedeva ancora Stefano Pioli, ora il nome di Arnau Martinez torna d’attualità per il mercato del Milan come confermato anche dal noto esperto di mercato Matteo Moretto. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai dieci milioni di euro, cifra decisamente alla portata del club rossonero.