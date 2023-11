Milan, nuovo nome in difesa per Pioli: possibile arrivo in estate

Il Milan non molla la ricerca per un nuovo terzino destro da affiancare a Calabria e Florenzi. Nuove sirene provengono dalla Spagna, con un colpo che potrebbe inaugurare il mercato estivo rossonero.

Le squadre possono fermarsi in vista degli impegni nazionali, ma le società no. Anzi: non esiste momento migliore per mettere gli occhi su giovani talenti e possibili colpi low-cost per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Questo modus operandi non è neppure estraneo alla dirigenza del Milan, che pare abbia mostrato interesse per un giovanissimo difensore spagnolo che potrebbe trovarsi a sostituire Florenzi o Calabria sulla fascia destra.

Mercato Milan: il talento spagnolo che ha stregato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan avrebbe individuato in Arnau Martinez il profilo perfetto per rafforzare il reparto difensivo rossonero.

Classe 2003 e tre assist in 10 presenze totali sino ad ora con il suo Girona primo in classifica nel massimo campionato spagnolo.

Il talento della Spagna Under 21, fresco di ottime prestazioni in vista della qualificazione a Euro 2025, sarebbe disposto a lasciare il club nel quale milita sin dal 2018 nella prossima estate. E il Milan potrebbe così tentare l’affondo definitivo già nei prossimi mesi.