News Milan, svolta in arrivo per Samardzic: la mossa della dirigenza per chiudere

Calciomercato Milan, il centrocampista dell’Udinese è il grande obiettivo dei rossoneri. Svolta sulla trattativa imminente.

Va pian piano delineandosi il nuovo Milan di Paulo Fonseca, il tecnico che ha sostituito Stefano Pioli sulla panchina dei rossoneri. La stagione 24/25 del Milan è iniziata con gli addii di Olivier Giroud e Simon Kjaer, due veri e propri pezzi da novanta in campo e nello spogliatoio di San Siro. La dirigenza del club è più o meno subito intervenuta per sanare la mancanza in attacco con il capitano della Nazionale spagnola Alvaro Morata che ha sostituito il francese.

Tuttavia il reparto che, sin dalla scorsa annata, ha evidenziato lacune maggiori è sicuramente il centrocampo: i rossoneri sono da tempo a lavoro anche per intervenire sotto questo punto di vista. Il candidato principale per il centrocampo è sicuramente Lazar Samardzic: il serbo che nella scorsa estate era stato ad un passo dall’Inter potrebbe presto diventare un nuovo calciatore del Milan.

Milan, per Samardzic si valuta l’inserimento di una contropartita

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ci sono stati diversi contatti tra i due club: l’Udinese valuta il centrocampista intorno ai 25 milioni di euro ed i rossoneri starebbero tentando di abbassare il prezzo. Tra le varie strade si valuta l’inserimento di una contropartita tecnica con l’obiettivo di rendere meno sanguinosa, a livello economico, la trattativa.

I rossoneri avrebbero inoltre già raggiunto un accordo con il serbo per quanto riguarda l’ingaggio e la durata del contratto: per lui pronto un quinquennale con stipendio in crescita di anno in anno fino ad arrivare ad un massimo di 4 milioni di euro a stagione.

La trattativa con l’Udinese non è semplice e di certo non mancano le sorprese quando si tratta del serbo: l’anno scorso i cugini nerazzurri erano ad passo dalla chiusura della trattativa per il suo acquisto prima di un clamoroso dietrofront dell’entourage del calciatore.

Samardzic nell’ultima stagione ha messo a referto 6 gol in 33 presenze, la migliore annata realizzativa della sua carriera e l’obiettivo sarà integrare questi numeri in rossonero.

Sulla possibilità di un suo arrivo a Milano si è espresso il suo ex allenatore Andrea Sottil, dichiarandosi favorevole a tale opportunità per la carriera del serbo:” In una grande società come il Milan troverebbe tutto quello che serve per migliorarsi ancora”.