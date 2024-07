Milan calciomercato, scenario clamoroso sul futuro di Maignan: cosa sta succedendo

News Milan, si è aperto un clamoroso scenario nel futuro del portiere francese: le ultimissime su Mike Maignan.

E’ ufficialmente iniziata da qualche settimana la stagione 2024/25 del Milan con il nuovo allenatore, Paulo Fonseca, chiamato a fare meglio dell’ultima stagione e a lottare, con il resto delle inseguitrici, per riportare i diavoli al vertice del nostro campionato.

La nuova stagione può riassumersi in una parola: rivoluzione. I rossoneri hanno infatti salutato diversi degli artefici dell’ultimo scudetto, da Kjaer e Giroud, leader della squadra in campo e fuori, a Stefano Pioli, il tecnico che aveva ereditato un Milan allo sbando e che ha saputo ridare un anima ad un club che per diverso tempo era apparso in difficoltà sotto questo punto di vista.

Per trovare dei nuovi leader bisognerà fare affidamento ai volti storici del club, da Calabria a Tomori e Mike Maignan: proprio quest’ultimo tuttavia, secondo un clamoroso scenario, potrebbe non essere certo di continuare la sua esperienza in rossonero essendo coinvolto in un interessante intreccio di mercato in vista della prossima annata.

Milan, Maignan ai saluti? C’entra Donnarumma

Come riportato da Repubblica, ci sarebbe una clamorosa ipotesi che vedrebbe il francese lontano da Milano: Il Manchester City è pronto a salutare uno dei protagonisti delle ultime annate, il portiere brasiliano Ederson diretto in Arabia Saudita e Guardiola avrebbe richiesto espressamente, come suo sostituto, l’estremo difensore italiano ed ex Milan Gianluigi Donnarumma, attualmente in forza al Paris Saint-Germain.

A questo punto i francesi, per rimpiazzare il numero uno azzurro, potrebbero virare proprio sull’estremo difensore del Milan Mike Maignan che potrebbe fare così ritorno in terra natìa. Il Milan valuta Maignan intorno agli 80 milioni di euro e garantisce al portiere un ingaggio di circa 3.2 milioni di euro annui.

Il club francese, ceduto Donnarumma, potrebbe quindi fiondarsi sul portiere titolare della nazionale transalpina e non avrebbe problemi ad offrire un ingaggio nettamente superiore a quello attualmente percepito.

Il Milan ha quindi iniziato a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparata: l’obiettivo numero uno, in caso di cessione, dovrebbe essere il georgiano Giorgi Mamardashvili, una delle sorprese dell’ultimo Europeo, estremo difensore del Valencia.

Il club spagnolo, viste anche le ultime prestazioni, lo cederebbe soltanto per una cifra vicina ai 40 milioni di euro ma i rossoneri valutano anche un ulteriore ipotesi, a cifre più contenute, che porterebbe a Wojciech Szczęsny.

L’esperto portiere è in uscita dalla Juventus dopo l’arrivo di Di Gregorio e potrebbe essere una soluzione alternativa ma sicuramente di alta affidabilità per il Milan.