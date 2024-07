Milan, è ufficiale la new entry: c’è il comunicato

Il Milan ha ufficializzato con un comunicato una new entry importante nel club rossonero. Di seguito la nota.

Il Milan da anni si impegna al massimo anche sul fronte sponsor e partnership per aumentare il suo prestigio nel mondo e i suoi ricavi. L’ultima grande new entry è KAGR, partner di nicchia nell’ambito dell’analisi dei dati. L’accordo stretto tra le due aziende è stato ufficializzato quest’oggi dall’AC Milan. Di seguito il comunicato del club che spiega il ruolo di KAGR all’interno delle sue dinamiche manageriali e di marketing:

AC Milan è orgoglioso di annunciare una collaborazione innovativa con Kraft Analytics Group (KAGR), leader nel settore dei dati e analytics nello sport e nell’entertainment. Questa collaborazione strategica utilizzerà l’approccio avanzato di KAGR ai dati per approfondire la comprensione dei consumatori di AC Milan e stabilire un nuovo standard d’eccellenza nel calcio europeo.

In un momento cruciale per i rossoneri, con una fanbase globale in crescita e il Club che si prepara a celebrare il suo 125° Anniversario, questa collaborazione consentirà al Milan di conoscere meglio i propri tifosi sfruttando l’esperienza di KAGR, che, attraverso l’utilizzo di dati e analisi avrà il compito di potenziare le attività di fan engagement del Club, migliorando al contempo l’esperienza del tifoso.