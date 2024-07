Milan, si riaccende l’asse col Chelsea: nuovi contatti per il giocatore

Il Milan è tornato a pensare al giocatore del Chelsea. Nuovi contatti in corso per lui. I dettagli li riporta calciomercato.com.

Il Milan è impegnatissimo su diversi fronti di questo mercato estivo. Difensore, centrocampista, terzino e attaccante per quattro nomi caldissimi. Pavlovic, Fofana, Emerson Royal e Fullkrug i profili su cui la dirigenza rossonera sta spingendo fortissimo. Per alcuni la chiusura è vicina, per altri meno. Nelle ultime ore, infatti, pare si siano complicate due piste in particolare. Quella conducente a Youssouf Fofana in primis. Si è raffreddato l’asse Milano-Monaco, con i francesi che non accettano l’offerta di 14 milioni di parte fissa dei rossoneri, e sono tornati a chiedere ben 35 milioni per lasciare partire Fofana.

Il Milan continua comunque a trattare, cautelandosi con il monitoraggio di altri profili come Samardzic, Rabiot ma anche Rios. Stesso discorso per l’attacco. Sembra ormai certo che il Diavolo voglia regalarsi un altro attaccante oltre a Morata. Il favorito della lista è Fullkrug, ma il Borussia Dortmund non è disposto a privarsi di lui in vista della prossima stagione, a meno di un’offerta folle che sicuramente non arriverà dal Milan. Ecco che la dirigenza rossonera ha voltato lo sguardo ad altri lidi, in particolare a Londra, tornando su un vecchio pallino. L’indiscrezione l’ha lanciata calciomercato.com.

Milan, di nuovo lui per l’attacco: c’è la formula

Il Milan valuta alternative fattibili in caso Fullkrug dovesse essere irrealizzabile. La prima porta a Tammy Abraham della Roma, ma al momento la pista è bloccata dalle alte pretese economiche dei giallorossi. De Rossi non ha al momento una punta di valore a disposizione e dunque il Milan vuole attendere gli sviluppi di mercato che possano far abbassare il costo del cartellino dell’ex Chelsea. L’altra alternativa porta ancora ad Armando Broja, per cui il Diavolo ha riallacciato i contatti col Chelsea nelle ultime ore. Di questo ne è sicuro calciomercato.com, che parla di nuovi dialoghi coi blues per il prestito dell’albanese.

Sì, il Milan acquisirebbe Broja solo attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, e che non implichi in nessun modo alla condizione dell’obbligo. Ricordiamo che sul centravanti albanese c’è forte l’Everton, con cui però manca l’accordo nonostante l’interesse risalga alle prime settimane di giugno. Lui vuole soltanto riscattare l’ultima stagione così così passata in prestito al Fulham ed è motivatissimo per fare bene. Il Milan è il grande sogno tra le varie possibili destinazioni, ma tutto dipenderà dall’apertura del Chelsea al prestito. I contatti sono adesso nuovamente in corso e non ci resta che attendere evoluzioni.