Milan, la trattativa è ancora in corso: notizia a sorpresa

Secondo il noto giornalista, il Milan sta ancora trattando l’acquisto del difensore. Una notizia inaspettata e che ha sorpreso i tifosi.

Il Milan sta cercando di chiudere le diverse operazioni presenti sul tavolo della sua sede. Nulla di semplice, dato che è in atto un tira e molla con le società interessate. Stranhija Pavlovic, Youssouf Fofana, Niklas Fullkrug ed Emerson Royal sono i quattro profili con cui il Milan vuole completare la sua rosa. Un difensore, un centrocampista, un attaccante e un terzino permetterebbero a Paulo Fonseca di avere un gruppo solido e di qualità a disposizione per la nuova stagione.

Ma, appunto, si stanno presentando diversi ostacoli. Fofana si è allontanato, col Monaco intenzionato a battere cassa sui 35 milioni di euro. Quanto a Fullkrug, il Borussia Dortmund non vorrebbe privarsene quest’estate. Ci sono stati avvicinamenti, invece, per Emerson Royal e Pavlovic con Tottenham e Salisburgo. Completare la difesa è fondamentale per il Milan, consapevole che il reparto ha sofferto parecchio la scorsa stagione. E in questo senso si sono inserite le discussioni sul possibile addio di Thiaw, con il Newcastle pronto ad accoglierlo in Premier League. Serve la giusta offerta, però. I Magpies offrono 30 milioni, il Milan ne chiede circa 40. Si tratta, ma la novità che è in caso di uscita del tedesco, il Diavolo sarebbe pronto ad affondare per un altro centrale oltre a Pavlovic.

La Gazzetta ha lanciato i nomi di Igor e Lucumì, ma il giornalista Orazio Accomando fa un altro nome, sorprendendo la piazza rossonera.

Milan, contatti costanti con gli agenti: Napoli e Inter defilate

Il giornalista di DAZN rilancia il nome di Mario Hermoso per il Milan. Il club rossonero, infatti, sta continuando a intrattenere contatti con l’entourage dell’ex Atletico Madrid. Il dialogo è iniziato nello stesso periodo dell’accordo raggiunto per Morata. Difatti, l’agenzia dell’attaccante è la stessa di quella del difensore argentino. Una notizia che sorprende, dato che si pensava i rossoneri avessero mollato l’alternativa Hermoso in favore di altre piste. Ma a quanto pare, c’è ancora la possibilità di accoglierlo a Milanello a parametro zero. Sin qui, l’ostacolo è stato l’ingaggio.

Hermoso vorrebbe un triennale a 5 milioni a stagione. Impossibile pensare ad un così alto ingaggio per un ultratrentenne. Non è un caso che il Napoli e l’Inter si siano defilate per lui. Il Milan sta continuando a trattare, per comprendere se il giocatore, che vuole restare nel calcio che conta, è disposto ad abbassare notevolmente le sue pretese. Non ci resta che attendere aggiornamenti.