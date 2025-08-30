Milan, ultimo regalo super per Allegri: dopo Lecce ecco il pupillo di Max

Dopo una settimana difficile, Max Allegri può finalmente sorridere. Non solo la vittoria di Lecce, il mercato porta l’ultimo regalo, quello più atteso dal tecnico livornese, a Milanello.

Sospirone di sollievo. In Salento il Milan torna a respirare dopo una settimana complicata. L’aria di mare fa bene alla formazione rossonera, che a Lecce si impone 2-0. Merito soprattutto di una seconda frazione di gioco convincente. L’imprecisione sotto porta e un pizzico di sfortuna, con due gol annullati dal VAR, non faceva presagire nulla di buono al Diavolo, che stava cominciando a vedere i fantasmi. Per fortuna, il ritrovato Loftus-Cheek e la certezza Pulisic hanno incanalato la gara sui binari giusti. E ora il futuro torna a sorridere, sebbene c’è anche molto su cui lavorare per Massimiliano Allegri. La sosta, sotto questo punto di vista, può giovare.

Milan, sospiro di sollievo a Lecce: ora si può chiudere il mercato in tranquillità

Dagli uffici della sede di via Aldo Rossi la lente d’ingrandimento sarà puntata esclusivamente sul calciomercato. Tare e soci hanno due giorni e mezzo per un’ultima fiammata. O forse qualcosa in più. Sono almeno due, se non tre, i fronti da tenere sotto controllo. Lo stesso ds, nel prepartita, ha espresso apertamente le intenzioni del club. E qualcosa inizia a muoversi nel reparto che sarà orfano per almeno due mesi di Ardon Jashari. Il pressing del Milan su Rabiot sta portando infatti i primi frutti.

In base a quanto rivelato da “La Gazzetta dello Sport”, ieri c’è stato un contatto tra la dirigenza rossonera e la mamma-agente Veronique. Per il momento, non ci sono segnali di trattativa. Ma il messaggio arrivato dall’altra parte del telefono è sicuramente incoraggiante. Nel corso della chiamata, per la prima volta la procuratrice dell’ex Juventus ha aperto al trasferimento. Cambio di rotta netto rispetto a qualche giorno qua quando, malgrado la rottura con il Marsiglia, Rabiot non ne voleva sapere di lasciare.

Milan, apertura da Rabiot: bisogna fare in fretta per chiudere

Ad oggi pare improbabile che il francese possa riconciliarsi con l’ambiente OM. Le parole di De Zerbi in conferenza non si avvicinano neanche lontanamente ad un possibile spiraglio di rappacificamento.

Il Milan deve fare in fretta, anche perchè dal destino di Rabiot dipende quello di Yunus Musah. Se il francese dovesse effettivamente tornare in Italia, l’ex Valencia sarebbe pronto a firmare il nuovo contratto con l’Atalanta. Il tempo stringe, solamente 59 ore per gli ultimi fuochi d’artificio, che Max Allegri sarebbe ben contento di assistere.