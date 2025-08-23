Milan: via Chukwueze, l’erede arriva dal City

Il calciomercato dei rossoneri può prevedere ancora diversi movimenti. L’addio del nigeriano potrebbe portare ad una operazione in Premier

La prossima settimana sarà fondamentale per il calciomercato del Milan. La partita contro la Cremonese è destinata a dare dei segnali importanti soprattutto per quanto riguarda la questione Gimenez. Ma da lunedì si entrerà nel vivo anche nella possibile cessione di Chukwueze. Il Fulham ha deciso di muoversi in prima persona per convincere i rossoneri a lasciar andare il nigeriano. Per questo motivo si dovrà ragionare su un sostituto.

L’intenzione da parte del Milan sarebbe quella di puntare forte su un profilo giovane e di prospettiva per sostituire Chukwueze. Con Saelemaekers e Pulisic come due garanzie, l’idea di Allegri resta di portare un giocatore in grado di crescere in rossonero e rappresentare una garanzia per il prossimo futuro. Ad oggi si tratta di una ipotesi di calciomercato e vedremo come si evolverà la situazione.

Calciomercato Milan: Chukwueze verso l’addio, nuova idea per l’erede

Il futuro di Chukwueze è lontano dal Milan. Il nigeriano non sembra rientrare nei piani dei rossoneri e il Fulham ha iniziato a muovere passi concreti per arrivare al nigeriano. In un primo momento si era ipotizzato la possibilità di non sostituire il giocatore vista la possibilità di adottare un 3-5-2. Ma questa non sembra essere l’intenzione del club meneghino. La possibilità di un intervento in quel ruolo esiste e presto sono attese delle novità.

Il nome di Rayan, giovane brasiliano, è da tenere in considerazione. Ma attenzione anche alla possibilità di una trattativa con il Manchester City per chiudere una operazione di calciomercato importante soprattutto in ottica futura. Al momento non ci sono certezze e vedremo come si svilupperà la situazione. Ma il calciatore rispecchia alla perfezione il modo di ragionare del club meneghino e un tentativo lo si potrà comunque fare. Il profilo in questione è quello di Oscar Bobb.

Il norvegese anche oggi non è stato autore di una grande prestazione. In caso di arrivo di un nuovo esterno, il nome di Bobb potrebbe essere preso in considerazione dal Milan in questa fase finale di calciomercato. Molto comunque dipenderà dalla partenza di Chukwueze e da come si comporteranno i rossoneri nella scelta della sostituzione del nigeriano.

Mercato Milan: Bobb nome nuovo per i rossoneri

Il Manchester City non ha intenzione di confermare Bobb e il Milan potrebbe ragionare sulla possibilità di prendere il norvegese in questo calciomercato in caso di una partenza di Chukwueze. Per il momento non c’è una trattativa concreta e sono in corso tutte le valutazioni del caso.

Di certo la partenza del nigeriano costringerà il Milan a dover intervenire per rendere completo il reparto di destra. Il nome di Bobb è da tenere in considerazione visto che il norvegese non rientra nei piani del City e Guardiola potrebbe optare anche di lasciarlo partire in prestito con diritto o obbligo di riscatto.