Morata Como, affare verso la chiusura: il Galatasaray verrà rimborsato

L’attaccante spagnolo Alvaro Morata è pronto per una nuova avventura. La trattativa è ormai vicino alla chiusura positiva.

Dopo una lunga quanto fastidiosa telenovela la trattativa per portare Alvaro Morata al Como è ormai alle battute finali. Il giocatore lascia cosi il Milan definitivamente, dopo un’esperienza a dir poco fallimentare, e si appresta cosi ad affrontare una nuova esperienza, sempre in serie A e dal connazionale Cesc Fabregas.

Il giornalista Fabrizio Romano ha dato ulteriori e interessanti aggiornamenti sulla vicenda in una trattativa che fa sorridere tutti: il Milan che cede un esubero, il Como che avrà un nuovo bomber ed anche il Galatasaray e dopo giorni le richieste del club turco sono state accontentate. Andiamo a vedere in che modo.

Mercato Milan, addio definitivo per Morata

Come riporta Fabrizio Romano il club turco del Galatasaray riceverà 5 milioni di euro dal Como per liberare cosi il giocatore spagnolo e arriverà cosi alla corte di Fabregas. Un colpo importante per i lariani mentre si chiude invece la telenovela per il giocatore iberico, ex tra l’altro di Milan e Juventus.

Il Galatasaray rinuncia cosi alla possibilità di riscattare Alvaro Morata e cede – insieme al Milan – l’intero cartellino del calciatore iberico.