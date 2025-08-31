Nkunku fa chiarezza sul suo ruolo: “Ecco dove mi vedo meglio”

Il Milan ha ufficializzato il suo grande colpo in attacco: Christopher Nkunku è rossonero. Il francese ha rilasciato le sue prime parole da calciatore del Diavolo

Arrivati al termine della sessione di calciomercato, per il Milan è il momento di tirare le somme per valutare quelle che sono state le scelte messe in atto negli ultimi mesi.

Nel corso dell’estate sono infatti stati molti i cambiamenti in casa rossonera, a partire dall’arrivo del nuovo direttore sportivo Igli Tare a quello del nuovo staff tecnico capeggiato da Massimiliano Allegri, ma ad avere un volto diverso è anche l’organico della squadra. La rosa del Diavolo ha visto eccellenti partenze, in primis quella di Theo Hernandez e quella ancor più dolorosa di Tijjani Reijnders, nonché l’arrivo di volti nuovi come Modric, Jashari, Estupinan e Ricci su tutti, alla ricerca di un cambio di rotta dopo le difficoltà riscontrate nel corso della scorsa stagione.

Nkunku si presenta: “Orgoglioso di essere al Milan. E sul mio ruolo…”

L’ ultimo, grande innesto arrivato al Milan risponde al nome di Christopher Nkunku. Il francese ha salutato il Chelsea per rilanciarsi ad altissimi livelli con la maglia rossonera, divenendo una delle pedine utilizzabili da mister Allegri in avanti.

Nkunku ha rilasciato le sue primissime parole da calciatore del Diavolo ai microfoni di Milan TV. Diversi i temi affrontati, a partire dalla grande soddisfazione per essere arrivato in un club così illustre: “Provo molto orgoglio, il progetto mi ha convinto fin dal primo momento. Sono pronto a scoprire un nuovo paese, un nuovo campionato e non vedo l’ora di iniziare questa stagione. Conosciamo le ambizioni del club. Dobbiamo vincere, per questo grandi giocatori vengono a giocatore qui”.

Il francese ha parlato anche di quelle che sono le sue caratteristiche: “Mi piace giocare vicino alla punta o anche da punta stessa. Mi piace giocare con libertà di attaccare. Muovermi nello spazio, dialogare con i miei compagni d’attacco, e ciò che mi viene meglio. Il mio stile di gioco è molto tecnico, mi piace giocare con i compagni, fare da raccordo: penso sempre in funzione della squadra”.

Infine, un pensiero su San Siro, stadio che Nkunku da adesso in poi vivrà più da vicino: “Ci ho già giocato contro la Francia quando abbiamo affrontato l’Italia. Ho visto subito che è uno stadio bellissimo, sono felice di poterlo chiamare casa. Questi tifosi e questo stadio rendono il Milan leggendario”.