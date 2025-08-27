Non solo Musah, un altro addio tra i rossoneri: accordo ad un passo

Il Milan è pronto a salutare un altro giocatore. Il rossonero è vicinissimo ad una squadra della Premier League.

è iniziata estremamente in salita la stagione del nuovo Milan di Max Allegri. Dopo l’inaspettata sconfitta contro la Cremonese, ora si deve voltare pagina il prima possibile, mettendo nel mirino obbligatoriamente i 3 punti in Lecce – Milan in programma venerdì. Prima della trasferta in Salento, la rosa a disposizione del mister potrebbe subire alcune modifiche. Come abbiamo già raccontato Musash è in uscita, ma non è l’unico profilo con le valigie in mano.

Milan, ai saluti anche Chukwueze: accordo vicino con il Fulham

In casa Milan, sull’uscio della porta c’è anche Samuel Chukwueze. Infatti, secondo il giornalista Matteo Moretto, il Milan è in trattativa con il Fulham, che vorrebbe chiudere il prima possibile per il nigeriano. I club trattano sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, opzione che aggrada Tare e compagnia. Chukwueze è ormai ritenuto fuori dal progetto tecnico di Max Allegri, dunque i rossoneri sono ben disposti a trattare cercando di trovare una giusta soluzione.

Samuel Chukwueze
Milan, ai saluti anche Chukwueze: accordo vicino con il Fulham – Lapresse -SpazioMilan.it

Questa ormai probabile cessione porterà quasi sicuramente il Milan ad intervenire sul mercato, nel tentativo di rimpolpare la zona d’attacco in questo momento piuttosto spoglia. Nei prossimi giorni è atteso l’attaccante Conrad Harder, ma dalla dirigenza rossonera dobbiamo aspettarci probabilmente un altro colpo che completerà definitivamente il nuovo attacco rossonero.

