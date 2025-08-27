Non solo Musah, un altro addio tra i rossoneri: accordo ad un passo

Il Milan è pronto a salutare un altro giocatore. Il rossonero è vicinissimo ad una squadra della Premier League.

è iniziata estremamente in salita la stagione del nuovo Milan di Max Allegri. Dopo l’inaspettata sconfitta contro la Cremonese, ora si deve voltare pagina il prima possibile, mettendo nel mirino obbligatoriamente i 3 punti in Lecce – Milan in programma venerdì. Prima della trasferta in Salento, la rosa a disposizione del mister potrebbe subire alcune modifiche. Come abbiamo già raccontato Musash è in uscita, ma non è l’unico profilo con le valigie in mano.

Milan, ai saluti anche Chukwueze: accordo vicino con il Fulham

In casa Milan, sull’uscio della porta c’è anche Samuel Chukwueze. Infatti, secondo il giornalista Matteo Moretto, il Milan è in trattativa con il Fulham, che vorrebbe chiudere il prima possibile per il nigeriano. I club trattano sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, opzione che aggrada Tare e compagnia. Chukwueze è ormai ritenuto fuori dal progetto tecnico di Max Allegri, dunque i rossoneri sono ben disposti a trattare cercando di trovare una giusta soluzione.

Questa ormai probabile cessione porterà quasi sicuramente il Milan ad intervenire sul mercato, nel tentativo di rimpolpare la zona d’attacco in questo momento piuttosto spoglia. Nei prossimi giorni è atteso l’attaccante Conrad Harder, ma dalla dirigenza rossonera dobbiamo aspettarci probabilmente un altro colpo che completerà definitivamente il nuovo attacco rossonero.