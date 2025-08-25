Notte di paura per Arrigo Sacchi: parole da brividi dell’ex leggenda Milan

Brutti attimi per l’ex allenatore del grande Milan Arrigo Sacchi. Le sue parole ora risuonano e fanno preoccupare i suoi fan.

L’ex allenatore di Parma, Milan e della Nazionale italiana Arrigo Sacchi è ormai in pensione da tanti anni, ma spesso lo sentiamo mediante dichiarazioni che rilascia ai giornali. Nelle ultime ore si è tornato a parlare dell’ex ct ma per una vicenda extracalcistica e che ha fatto preoccupare tutti gli appassionati di calcio.

L’uomo vive in Emilia Romagna e nelle ultime ore questa regione è stata colpita da un’autentica bufera con danni in molte città. Alcuni hanno rischiato anche la propria vita e Sacchi ha raccontato sulle colonne del Corriere della Sera della paura avuta dopo quest’incresciosa situazione, ha destato davvero tanta preoccupazione.

Dramma Sacchi, le sue parole lasciano il segno

Sulle colonne del quotidiano Sacchi ha parlato cosi rilasciando dichiarazioni molto forti: “Un disastro, un disastro vero. Mai vista una cosa del genere”, e Sacchi ha vissuto una notte difficile e preoccupante nella sua Milano Marittima. L’allenatore ha raccontato l’accaduto ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Stavo guardando le partite di serie A come sempre, poi mi sono addormentato. Ero con mia moglie Giovanna, mi hanno svegliato i tuoni ed il vento”, e il mister ha raccontato di aver avuto paura.