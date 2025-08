“Offerta rifiutata”, il piano del Milan per il nuovo colpo: Tare però ha deciso

In casa Milan il club rossonero lavora sia al presente che al futuro e la società sembra molto vicina a chiudere per un giocatore.

In questo momento il Milan lavora per rinforzare la rosa, servono diversi profili e in particolare sono tre i ruoli dove la squadra necessita di nuovi acquisti e stiamo parlando nello specifico di un terzino destro, un centrocampista e una punta. Se negli ultimi due ruoli la situazione è piuttosto complicata diversa è invece la questione terzino.

Il Milan sembra aver ormai abbandonato la pista Guela Doue e nelle ultime ore il club ha deciso di puntare con decisione sul giovane talento dello Young Boys, il terzino Athekame e arrivano dettagli su questa trattativa. Il Milan c’è e occhio all’evolversi della trattativa, e il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione.

Milan Athekame, le ultime sulla trattativa: colpo a sorpresa

Athekame potrebbe essere il colpo a sorpresa del club rossonero ma arrivano importanti aggiornamenti in casa Milan. Attraverso il suo profilo X Moretto ha fatto il punto sulla situazione: “Il Milan preme per chiudere Zachary Athekame, nelle ultime ore lo Young Boys ha rifiutato la prima proposta ufficiale da 7 milioni di euro per il terzino destro svizzero”. E ora il calciatore resta comunque la prima scelta del Milan e il giornalista ha continuato:

“Trattativa avanzata tra le parti, il Milan conta di definire tutto entro la metà della settimana” con questo colpo a sorpresa che potrebbe cosi arrivare nelle prossime ore.