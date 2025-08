Grana Milan, tesoretto da 35 milioni ma Tare non lo può usare: la situazione

I rossoneri continuano a lavorare parallelamente anche sul mercato in uscita. Alcuni addii potrebbero finanziare nuovi rinforzi ma ci sono degli ostacoli.

Igli Tare continua a lavorare sul mercato alla ricerca di rinforzi per Massimiliano Allegri. Diversi i tasselli ancora necessari per completare questa rosa, a partire da una nuova punta centrale per completare il reparto offensivo. Continuano i dialoghi con il Paris Saint Germain per Goncalo Ramos e si continuano a monitorare Vlahovic e Darwin Nunez del Liverpool.

Parallelamente il nuovo direttore sportivo lavora però anche sulle cessioni. Sono diversi i calciatori rossoneri ormai fuori dal progetto e dunque in uscita. Potenzialmente l’ex Lazio potrebbe avere un nuovo tesoretto per fiondarsi sul mercato attaccanti da protagonista, ma ci sono al momenti degli ostacoli.

Mercato Milan, Bennacer e Adli non partono: la situazione

I principali indiziati a lasciare il Milan in questo momento sono Ismael Bennacer e Yacine Adli, entrambi ormai non più parte del progetto rossonero. Il primo è addirittura fuori rosa, mentre il secondo ha iniziato la stagione prendendo parte agli allenamenti della squadra under 23.

Entrambi sono rientrati da un prestito. Bennacer ha giocato gli ultimi sei mesi a Marsiglia, dove però alla fine si è deciso di non riscattarlo. Adli, invece, ha fatto parte della rosa della Fiorentina per tutta la stagione passata giocando anche discretamente bene. Anche qui, però, la decisione finale di non riscattare il calciatore. E così, sia l’algerino che il francese sono rientrati a Milano.

C’è quindi la necessità di trovare una nuova sistemazione, con i due giocatori che però al momento hanno rifiutato tutte le offerte che sono arrivate. Lo riferisce il Corriere dello Sera.