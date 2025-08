Leao in Premier League, il club ci crede: pronti 100 milioni, sostituirà un top

In questo momento il calciomercato rossonero è impostato sui colpi in entrata. Ma occhio alle uscite ed occhio al futuro di Rafa Leao.

Il calciomercato del Milan ha visto finora i rossoneri cedere alcuni pezzi pregiati come Tijani Reijnders e Theo Hernandez e lavorare ora ai cosiddetti esuberi, in uscita e utili sia per liberare la rosa che per fare cassa. Allo stesso tempo la priorità è ora comprare anche se la società rossonera deve fare i conti con le follie di mercato, follie che – in un modo o nell’altro – potrebbero vedere protagonista anche Rafa Leao e si discute su questa situazione.

Mercato Milan, il club ha tre priorità

Un mercato rovente quello rossonero ed il Milan valuta alcune piste, la priorità in questo momento è rinforzare la rosa in reparti dove il club si considera scoperto. Da settimane si discute di Jashari ma – visto i numerosi addii in quel reparto – è probabile che il Milan intervenga anche in attacco e serve una punta di primo piano, un giocatore che possa dare il cambio o alternarsi a Santiago Gimenez.

La priorità per Allegri sembra Vlahovic ma occhio anche alle piste alternative in un reparto dove il tecnico vuole più gol. Il progetto di Allegri mette al centro il talento portoghese Rafa Leao, già protagonista in queste prime amichevoli in casa Milan. Il giocatore però potrebbe diventare nuovamente oggetto del desiderio delle sirene di mercato, nelle ultime ore sono arrivati nuovi rumors.

Leao al posto di Son, l’affare è molto complicato

Nelle ultime ore abbiamo assistito all’ultima gara, giocata in amichevole, di Son con la maglia del Tottenham. Il coreano è stato una leggenda per gli Spurs ma ha deciso di lasciare il calcio europeo e si è trasferito in Mls nella squadra di Los Angeles, il Tottenham sta sondando i sostituti per il quale avrebbe pronto un tesoretto di circa (ma anche oltre) 100 milioni di euro.

La prima scelta del club inglese è Rodrygo, in uscita dal Real Madrid, ma il giocatore al momento vorrebbe un club di prima fascia e quindi sembra scartare l’opzione Tottenham. Allo stesso tempo, specialmente per convincere i tifosi dopo le perplessità per l’addio di Son, il Tottenham vuole un grande colpo e tra le varie opzioni sarebbe spuntata la pista che porta a Rafa Leao.

Un colpo importante, gli inglesi sarebbero pronti ad offrire oltre 100 milioni di euro ma anche qui c’è da registrare poca convinzione da parte del giocatore. Anche il Milan tra l’altro ha già ceduto due big e a meno di offerte assurde e sostituti adeguati difficilmente valuterà l’addio di Rafa. C’è da registrare però questo interesse.