“Prezzo troppo alto”: mercato Milan, si complica il colpo in attacco

Un obiettivo rossonero potrebbe sfumare, a causa delle richieste economiche del club

Dopo il 9-0 in amichevole al Perth Glory che ha chiuso la prima parte di tournée, la dirigenza del Milan sta lavorando sul mercato per garantire al nuovo tecnico Max Allegri innesti importanti in vista del debutto stagionale previsto il 17 agosto nei trentaduesimi di Coppa Italia a San Siro contro il Bari.

Lo sforzo maggiore va fatto in attacco, settore pieno di incognite, non a caso ci sarebbero diversi nomi sul taccuino di Igli Tare; situazione però non affatto semplice.

Gonçalo Ramos-Milan: il PSG spara alto

In Via Aldo Rossi avrebbero messo gli occhi su Gonçalo Ramos del PSG, ma secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri, le richieste economiche del club francese sarebbero troppo alte per le cassse rossonere. Scelta giustificata, dalla centralità del giocatore nel progetto Luis Henrique, infatti i transalpini lascerebbero partire il numero 9 solo in caso di offerte irrinunciabili.

In un attacco stellare formato da Dembelé, Barcola, Doué e Kvaratskhelia, il portoghese nell’ultima stagione è comunque riuscito a ritagliarsi il suo spazio, collezionando 46 presenze e 19 gol. Ultima rete in ordine cronologico realizzata al Real Madrid in semifinale nel Mondiale per Club, competizione però persa dai parigini davanti a un travolgente Chelsea.

Milan, attacco da rifondare

Se il Milan dovesse scendere in campo adesso in una partita ufficiale, l’unica punta a disposizione in rosa sarebbe Santiago Gimenez ; anche il messicano però ha bisogno di ritrovarsi dopo un’annata al di sotto delle aspettative.

Oltre a Ramos, i meneghini stanno sondando diversi profili tra cui Vlahović, Kalimuendo e molti altri. Nel frattempo Allegri sta riscoprendo Okafor, apparso in condizione nelle recenti uscite, senza dimenticare Leao, adattato centravanti dall’allenatore toscano con ottimi risultati.

Il problema del gol al Milan si è soprattutto nel 2024/2025 infatti specialmente in campionato delle 61 reti segnate, solo 10 sono arrivate da Morata e Gimenez. Numeri che hanno evidenziato la necessità di acquistare un vero bomber.