Rafael Leao, la bella notizia e poi l’infortunio: che beffa per il Milan

Rafael Leao esultanza

Prima dell’infortunio, era arrivato il gol che ha certificato una bella notizia per il Milan: Rafael Leao è la mazzata principale per i rossoneri

E’ finito il primo tempo tra il Milan e il Bari, in una partita che vale i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Chi vince, sfiderà il Lecce al prossimo turno. I rossoneri sono in vantaggio 1-0 grazie al gol di Rafael Leao. Tante sono state le occasioni per la squadra di Massimiliano Allegri nel primo tempo, ma non concretizzate. Il primo gol della stagione del Milan è stato siglato da Leao per la prima volta.

Rafael Leao, la bella notizia e poi l’infortunio: che beffa per il Milan (LaPresse) spaziomilan.it

Lo ha riferito il portale ‘Opta’: “Rafael Leao ha segnato all’esordio stagionale per la prima volta in carriera con la maglia del Milan tra tutte le competizioni (settima stagione per lui con i rossoneri). Timbro“. Leao s’era subito sbloccato, portando il risultato dalla parte dei suoi. Un problema al polpaccio, però, ha indotto sia il giocatore, sia lo staff medico, a chiedere il cambio.

Al suo posto, è entrato Santiago Gimenez. Chiaramente i rossoneri restano col fiato sospeso fino a quando non verranno effettuati esami strumentali. Serve un attaccante, lo ha dichiarato anche Igli Tare nel prepartita: Vlahovic è una possibilità, così come Hojlund. E chissà che non possano uscire fuori anche altri profili.

