Scambio Milan-Juve: accordo a sorpresa

Potrebbe nuovamente accendersi l’asse di mercato tra Juventus e Milan: i due club lavorano a un clamoroso scambio

Con l’avvicinarsi della sessione estiva di calciomercato si entra in quel periodo in cui tutti gli affari diventano possibili: Milan e Juventus riallacciano i contatti.

Nel corso degli ultimi anni Juventus e Milan hanno spesso dato vita a clamorosi e non affari di mercato. L’ultimo, in ordine di tempo, ha visto il difensore francese Pierre Kalulu lasciare i rossoneri per trasferirsi alla corte della Vecchia Signora. Ma in passato ci sono stati nomi più altisonanti ad infiammare l’asse di mercato Milan-Juventus: da Roberto Baggio a Filippo Inzaghi, passando per Mattia Caldara, Alessandro Matri, Christian Abbiati, Leonardo Bonucci, Gonzalo Higuain, Mattia De Sciglio, Edgard Davids e tanti altri.

Ora, quando manca poco più di una settimana alla fine di questa sessione estiva di calciomercato, un altro affare potrebbe concretizzarsi sull’asse di mercato tra Milan e Juventus. Per settimane i rossoneri hanno pressato per provare a ingaggiare Dusan Vlahovic, attaccante in uscita dalla Juventus ma la cui partenza è stata bloccata dal maxi-ingaggio percepito dall’attaccante serbo con Massimiliano Allegri che ha così rinunciato a ritrovare l’ex Fiorentina come testimonia l’accelerata del Milan per l’attaccante nigeriano Victor Boniface, arrivato proprio oggi a Milano per sostenere le visite mediche.

Calciomercato Milan, scambio a sorpresa con la Juventus

Se da un lato la pista relativa al trasferimento di Dusan Vlahovic al Milan sembra essere definitivamente tramontata, dall’altro potrebbe aprirsi un’altra trattativa tra Milan e Juventus da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato.

Stando a quanto riportato da MilanNews, infatti, la Juventus avrebbe messo nel mirino Alexis Saelemaekers: l’esterno belga, reduce dall’esperienza in prestito alla Roma, sembrava un giocatore inamovibile, ma nelle ultime ore di mercato la situazione potrebbe cambiare. La Juventus lo ha individuato come potenziale rinforzo per le fasce insieme ai vari Molina e Zhegrova, ma per farlo partire il Milan chiede non meno di venticinque milioni di euro. Ecco perché, oltre a quello di Dusan Vlahovic, il Milan potrebbe offrire in cambio il cartellino di Nico Gonzalez, altro giocatore in uscita dalla Vecchia Signora.