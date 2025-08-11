Sorpresa dalla Premier, lo hanno messo in vendita: il Milan lo segue da tempo

Occhio alle mosse di mercato di alcuni dei top club europei ed il Milan potrebbe sfruttarle per trovare una delle cosiddette occasioni di mercato.

La priorità del Milan in questo momento è una prima punta, la rosa rossonera è quasi al completo, specialmente calcolando che parliamo di una squadra che non avrà le coppe europee nella prossima stagione e per questo prima gli esuberi e poi ulteriori arrivi. Ma a prescindere da questo serve una prima punta ed il Milan sta scagliando il mercato osservando l’opzione migliore.

Hojlund è sicuramente la priorità e subito dopo c’è Dusan Vlahovic ma sono tanti i giocatori che sono stati accostati al club rossonero in queste settimane. Nelle ultime ore sono cresciuti i rumors riguardo un altro nome che ha molto mercato in Premier League ma che il Milan potrebbe acquistare, se a condizioni favorevoli.

Colpo di scena Milan, nuova idea per l’attacco

Come riporta CaughtOffside il Chelsea ha deciso di mettere in vendita Nicolas Jackson, profilo ormai non più nei piani della squadra di Maresca e Nicolas Jackson potrebbe tornare nuovamente nelle idee del club rossonero, specialmente a condizioni favorevoli. Si è parlato di Nicolas Jackson per il Newcastle ma non è la prima scelta dei Magpies che valutano altre soluzioni.

Cosi il Chelsea potrebbe cederlo in prestito negli ultimi giorni di mercato e Nicolas potrebbe diventare un’opportunità percorribile per l’attacco, occhio alle sorprese degli ultimi giorn.