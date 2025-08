Telenovela ai titoli di coda, il Milan gioisce: c’è il segnale di intesa

Si avvicinano le parti, l’intricato affare di mercato vede finalmente la luce: torna in serie A!

Segnali di apertura verso una delle più complesse trattative di questa finestra di mercato. Il Milan pronto a far cassa, da limare ora gli ultimi dettagli della trattativa che potrebbe riportare Alvaro Morata in serie A. Futuro in maglia Milan? Non esattamente.

Arrivato nella scorsa estate, il centravanti spagnolo ha vestito i colori rossoneri fino a gennaio, quando l’arrivo di Gimenez ha convinto l’ex Real a partire e per cercare fortuna altrove. Qualche guaio fisico ed un inizio di stagione complicato per tutto l’ambiente Milan, hanno pregiudicato la riuscita dell’operazione.Morata ha poi concluso la stagione in Super Lig con la maglia del Galatasaray, grazie al prestito con diritto di riscatto stipulato con il Milan.

Milan, si sblocca l’affare Morata: c’è l’accordo

Un prestito con diritto fino al gennaio 2026 ed un riscatto a 8 mln, con possibilità di prolungamento fino all’estate 2026 ed un riscatto ad un prezzo leggermente superiore. L’inserimento del Como però ha cambiato tutti i piani. Accordo di massima con il Milan per un affare da 16 mln, tutti felici, eccetto il Galatasaray, che ha dovuto per forza di cose interrompere il legame con lo spagnolo.

Spiragli di intesa. I tre club sembrano ora più vicini a risolvere la questione legata al futuro di Morata. Se Como e Milan hanno già trovato tempo fa un’intesa di massima, sembra che ora anche il rapporto tra il club turco ed i meneghini sia tornato sereno.



Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Morata potrebbe partire tra qualche giorno per raggiungere i suoi compagni in ritiro a Marbella ed entrare finalmente a far parte del mondo Como.